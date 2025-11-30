Afrique: Championnats d'Afrique de canoë-kayak - Le Sénégal obtient trois médailles d'argent

Dakar — Les duos constitués par les Sénégalaises Mame Thiané Diarra et Sandrine Diaz, par la même Mame Thiané Diarra et Combé Seck, ont remporté trois médailles d'argent aux Championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak, samedi, à Luanda, en Angola.

Diarra et Diaz ont obtenu deux médailles d'argent, l'une en canoë biplace dames (500 m), et l'autre en kayak biplace dames (500 m), dans la catégorie des juniors.

Diarra, en duo avec Combé Seck, a remporté une troisième médaille d'argent en canoë biplace dames (500 m), dans la catégorie des seniors.

Dix athlètes sénégalais, dont trois filles, participent aux Championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak, organisés par la Confédération africaine de canoë.

Les compétitions se poursuivront jusqu'à lundi. Les épreuves comprennent des courses en monoplace, en biplace et en double mixte.