Sénégal: Ligue 1 - L'US Gorée réalise un quatrième succès d'affilée et conforte son statut de leader

29 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Union sportive de Gorée a conservé son fauteuil de leader, en battant (2-1) Génération foot dans les ultimes secondes de ce match comptant pour la cinquième journée du championnat de Ligue 1.

Les joueurs Vieux Cissé (16e) et Diallo (93e sur penalty) ont inscrit les buts des insulaires.

Abdourahmane Mbodj (51e) a marqué le but de Génération foot.

Avec ce succès, l'US Gorée enregistre sa quatrième victoire d'affilée.

L'équipe de l'île de Gorée compte 13 points (8) et assurée de conserver sa place de leader à l'issue de cette journée.

Les académiciens de Deni Biram Ndao ont concédé leur troisième revers en cinq matchs.

Au stade Léopold Sedar Senghor, le champion sortant Jaraaf a été tenu en échec (0-0) par le promu, le Stade de Mbour.

L'équipe de la Médina n'a pas signé jusqu'à présent la moindre victoire. Le Jaraaf a enregistré trois nuls et deux défaites.

Le dernier match de ce samedi s'est soldé par un match nul vierge entre Dakar Sacré coeur et la Linguère.

La cinquième journée se poursuit ce dimanche avec les chocs Teungueth FC - AS Pikine et Casa sports - Wally Daan.

Voici les résultats déjà enregistrés de la 5e journée de Ligue 1 :

- US Gorée - Génération Foot (2-1e), Jaraaf-Stade de Mbour (0-0) ; Dakar Sacré Coeur - Linguère (0-0)

- Voici la suite du programme de la 5e journée de Ligue 1 :

- Dimanche : Teungueth FC - AS Pikine, Casa Sports-Wally Daan, Guédiawaye FC- SONACOS, HLM-Union sportive de Ouakam et ASC Cambérène - AJEL

