Afrique: Mondial handball - Les Lionnes concèdent leur deuxième défaite face à la Suisse

Dakar — L'équipe nationale féminine d'handball a enregistré sa deuxième défaite au Championnat du monde féminin d'handball, en s'inclinant (24-25) devant celle de la Suisse, ce samedi, lors de la deuxième journée de la poule B.

Avec ce deuxième revers, les Lionnes sont obligées de battre lundi l'Iran pour se qualifier au tour principal.

Le 27e Championnat du monde féminin d'handball se déroule du 26 novembre au 14 décembre 2025, en Allemagne et aux Pays-Bas.

La compétition mondiale réunit 32 équipes, réparties en 8 groupes de 4 en phase préliminaire.

Les trois premières équipes accèdent au tour principal et la dernière va disputer la President's Cup tandis que les deux premières équipes de chaque groupe du tour principal se qualifient aux quarts de finale.

La France, tenante du titre, vise un nouveau sacre après son triomphe, lors de l'édition 2023.