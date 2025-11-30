Sénégal: Le modèle d'habitat que nous avons au pays n'est pas adapté au changement climatique - Architecte

Dakar — Le modèle d'habitat qui existe au Sénégal n'est pas adapté au changement climatique, a relevé, samedi, à Dakar, l'architecte Mbacké Niang, membre de l'Association des environnementalistes du Sénégal, suggérant, par exemple, d'aménager une cour et un jardin dans chaque maison.

"Les changements climatiques montrent que notre modèle d'habitat actuel a des limites. Le modèle d'habitat sénégalais n'est adapté ni aux changements climatiques ni à notre environnement", a dit M. Niang lors d'une journée de contribution à la réflexion sur la crise sociétale sénégalaise.

"Nous avons des crises d'ordre architectural et un modèle d'habitat qui ne correspond pas à notre environnement", a-t-il observé.

Selon Mbacké Niang, le modèle d'habitat qui existe au Sénégal présente l'inconvénient de consommer beaucoup d'énergie électrique.

L'architecte suggère d'aménager une cour et un jardin dans chaque maison, ce qui, selon lui, peut contribuer à la prévention des inondations.

Habib Thiam, leader d'une association de marchands ambulants, souhaite surtout que les marchés hebdomadaires fassent l'objet d'une réglementation architecturale.