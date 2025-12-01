Botswana: L'économie du diamant s'effondre pour le premier producteur mondial

C'est le pays qui produit le plus de diamants au monde et ses exportations sont en chute libre. Le Botswana subit les conséquences d'un marché mondial en berne. Le pays d'Afrique australe enregistre une baisse des exportations près de 50% sur le deuxième trimestre de cette année, du jamais vu. Une situation d'autant plus critique que l'économie botswanaise est largement tournée vers le diamant.

Un tiers du budget du Botswana est assuré par les exportations de diamants, tout comme les trois quarts des recettes en devises étrangères. Debswana, la plus grande entreprise locale d'extraction minière, a vu ses revenus divisés par deux l'an dernier. Comment expliquer cette baisse drastique ?

Il y a d'abord les droits de douane américains : 15% sur les diamants taillés et polis au Botswana. Le mois dernier, le président Duma Boko, disait négocier activement avec Washington pour une exemption de taxes sur ses diamants.

Autre facteur qui entre en ligne de compte, un marché international en berne, mais aussi le développement des diamants synthétiques, fabriqués en laboratoires, bien moins chers que les pierres naturelles. Ils représentent désormais près de 20% du marché.

Autant de difficultés qui poussent le président botswanais à réfléchir à diversifier l'industrie minière. Elle doit, selon lui, se recentrer sur les minerais critiques, comme le cobalt, le cuivre ou le nickel. En tout cas, pour le Botswana, l'enjeu est immense face aux difficultés du secteur du diamant. La banque mondiale estime que l'économie du pays devrait se contracter de 3% cette année.