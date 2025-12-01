Gabon: Cérémonie d'installation du nouveau maire de la commune d'Oyem

Le vendredi 28 novembre 2025, la commune d'Oyem a vécu un moment majeur de sa vie institutionnelle, à la faveur de la cérémonie d'installation officielle du son nouveau Maire.

Cette cérémonie a débuté par une brève passation de charges, ponctuée par la signature des procès-verbaux de passation et de rupture de gestion entre le délégué spécial sortant et le maire élu.

Présidée par le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation, Hermann Immongault, la cérémonie officielle d'installation, s'est déroulée dans la salle des mariages de la Mairie d'Oyem, en présence des autorités administratives, des élus, des chefs religieux, et des délégations venues des pays voisins à savoir la Guinée Équatoriale et le Cameroun.

Après le mot du Délégué Spécial sortant Jean Christophe Owono NGUEMA, le Ministre de l'Intérieur a installé solennellement le nouveau maire, M. Chen Sylvestre Mezui m'Obiang, dans son fauteuil d'édile de la Commune d'Oyem, non sans lui rappeler les exigences de la décentralisation à l'aune de la 5ème République, notamment, la transparence, l'éthique et la discipline, ainsi que les priorités comme :

la mise en œuvre de la décentralisation ;

l'amélioration des infrastructures et la propreté urbaine ;

la digitalisation des recettes municipales entre autres.

Dans son allocution, le nouveau maire s'est engagé à atteindre les objectifs fixés, à œuvrer avec détermination pour répondre aux attentes des populations et à être le maire de tous, sans distinction. Il a appelé à l'unité, à la coopération et au sens du devoir pour réussir ce nouveau mandat.

Le nouvel édile d'Oyem a ensuite procédé à l'installation officielle de ses quatre adjoints, constituant la nouvelle équipe municipale ; toutes choses qui marquent l'ouverture d'une nouvelle ère pour la Mairie d'Oyem.