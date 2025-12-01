Gabon: Zita Oligui Nguema dit stop à la violence numérique

Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon milite pour mettre fin à la recrudescence des propos désobligeants sur la toile et dit stop à la violence numérique. Aussi, appelle t-elle à faire du numérique, un lieu du rendez-vous et du recevoir où les valeurs humaines, le respect, l'amour du prochain ont droit de citer

Il faut s'unir pour faire face à la violence numérique qui de plus en plus s'enracine dans la société gabonaise. Les autorités gabonaises sont conscientes des maux qui minent la toile. La Première Dame, Zita Oligui Nguema alerte et appelle à fermer la porte à la violence numérique. « La violence numérique est réelle… Elle me touche également », dit-elle haut et fort indignée.

La publication de sa vidéo sur les violences numériques a suscité des réactions parfois désobligeantes. Cependant, beaucoup de commentaires ont fait fi de la gravité du message pour s'attaquer à sa personne. Pour la Première Dame comme bien d'autres, cela est bel et bien de la violence. « La violence numérique est une attaque qui détourne, humilie et fait taire » soutient l'épouse du Président de la République.

Poursuivant ses propos, Zita Oligui Nguema rappelle à toutes fins utiles que cette violence n'épargne personne. « Elle touche nos filles, les femmes, nos familles et, aujourd'hui, elle me touche également. Elle fragilise, isole et décourage ».

« Je suis Zita Oligui Nguéma. Je dis stop aux violences numériques. Pour nos filles, pour nos familles pour la dignité de chacun faisons du numérique un espace de responsabilité » a t-elle lancé pour appeler les uns et les les autres à la responsabilité commune.