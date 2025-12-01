Afrique: La BCC prend la tête du Bureau de l'ABCA pour l'Afrique centrale pour 2025-2026

1 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Banque Centrale du Congo (BCC) a été nommée à la présidence de la sous-région Afrique centrale au sein du Bureau de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) pour l'exercice 2025-2026. Cette désignation, actée lors de la 47e réunion annuelle de l'ABCA tenue du 23 au 28 novembre à Yaoundé au Cameroun, reconnaît le leadership régional de la BCC.

Le gouverneur de la banque, André Wameso y a représenté l'institution et participé au symposium sur le thème « Changement climatique et stabilité macroéconomique : rôle des banques centrales ».

Les discussions ont porté sur la création d'une monnaie unique africaine, d'un Fonds monétaire africain, et l'intégration des enjeux climatiques dans les stratégies des banques centrales. Ces institutions doivent anticiper les risques climatiques affectant la stabilité financière et la croissance en Afrique.

Organisée par la BEAC en collaboration avec l'ABCA, cette rencontre confère à la BCC un rôle clé dans la coordination régionale jusqu'à la 48e édition au Kenya en 2026.

