Sénégal: Des mesures annoncées pour le paiement des arriérés de salaires des travailleurs du CNAMS (Officiel)

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a déclaré, samedi, que des mesures de virement d'une enveloppe de 164 millions FCFA sont prises avec le ministère des Finances, pour le paiement des arriérés de salaires des travailleurs du Centre national d'action anti mines au Sénégal (CNAMS).

"Sur la situation des travailleurs du CNAMS en grève. On a pris des mesures avec le ministère des Finances pour un virement de crédits de 164 millions", a-t-il dit lors de la session plénière dédiée à l'examen du projet de budget de son département.

Le ministre de l'Intégration africaine répondait à une interpellation de la députée Jacqueline Sagna.

M, Niang a affirmé que les salaires impayés des agents du centre de déminage seront payés dès que l'enveloppe est disponible.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Jacqueline Sagna a exprimé ses craintes d'un arrêt des activités de déminage dans l'arrondissement de Nyssia où les travailleurs du CNAMS réclament le paiement de "7 mois d'arriérés de salaires".

Elle a invité le ministère à accorder un traitement diligent à ce problème des agents du CNAMS qui doivent poursuivre le travail de déminage des autres villages.

La députée n'a pas manqué de saluer les efforts du gouvernement pour le retour des populations déplacées, notamment à Nyassia où 21 villages ont déjà bénéficié de ce programme de déminage.

Elle encourage les pouvoirs publics à le poursuivre dans les autres villages de Nyassia dont les habitants sont en déplacement depuis 1992.

Selon elle, Nyassia peut contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Sénégal mais cela ne peut être possible qu'avec une mise à disposition de terres agricoles.

Les travailleurs du Centre national d'action antimines au Sénégal (CNAMS) ont arboré récemment des brassards rouges, pour réclamer aux autorités, le paiement de 7 mois d'arriérés de salaires et l'audit de la gestion du Centre.