Afrique: Luanda accueille ce lundi la 57e Assemblée des compagnies aériennes africaines

Luanda — La 57e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) s'ouvre ce lundi 1er décembre à Luanda, avec la participation de plus de 600 délégués, parmi lesquels des ministres, des directeurs exécutifs et des dirigeants internationaux de l'écosystème mondial de l'aviation civile.

L'événement, qui se tiendra les 1er et 2 décembre sous le thème « Ciel durable, Afrique connectée », est organisé par la compagnie aérienne nationale angolaise TAAG.

À l'issue de l'événement, la TAAG assumera la présidence tournante de l'AFRAA, reconnaissant ainsi le rôle de l'Angola sur la scène aéronautique africaine et mondiale et consolidant sa position de hub régional stratégique.

L'assemblée vise à débattre des défis du développement du transport aérien en Afrique, des stratégies d'intégration du continent, du renforcement des liens économiques, des solutions innovantes pour le secteur, des avancées technologiques, du développement durable et de la compétitivité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cet effet, le premier jour, les intervenants aborderont des sujets tels que « Réinvention radicale des compagnies aériennes africaines face aux défis actuels », « Stratégie de hub pour la connectivité intra-africaine et mondiale » et « La transformation de l'aviation en Angola ».

Le deuxième et dernier jour de l'événement sera consacré à des thèmes tels que « Intelligence artificielle (IA) pour le transport aérien : des cas concrets favorisant la résilience opérationnelle et la sécurité intelligente », ainsi qu'à diverses tables rondes et réunions de partenariat.

Ce forum, outre l'examen de l'état actuel et des perspectives d'avenir de l'aviation africaine, présentera aux acteurs de l'écosystème aéronautique les progrès réalisés par l'Angola en matière d'infrastructures, de tourisme, de commerce et de transport, et favorisera les partenariats stratégiques afin d'attirer de nouveaux investissements dans le pays.

L'Assemblée générale annuelle de l'AFRAA est le principal forum de l'aviation africaine. Elle réunit des dirigeants, des experts et des décideurs pour débattre des enjeux et des opportunités du secteur.

Fondée en 1968, l'AFRAA compte 48 membres, représentant environ 85 % du trafic aérien international du continent. Elle joue un rôle central dans l'intégration et le renforcement du secteur aéronautique en Afrique.

Il s'agit d'une organisation dédiée à la promotion de la coopération entre les compagnies aériennes africaines, à la défense des intérêts du secteur et à la croissance durable de l'aviation sur le continent.

Elle est composée de 48 membres, représentant plus de 85 % du trafic aérien international du continent, et joue un rôle central dans l'intégration et le renforcement du secteur aéronautique en Afrique.

La TAAG, compagnie aérienne leader en Angola, reconnue mondialement pour sa croissance soutenue, dessert actuellement 13 destinations nationales et 11 destinations internationales.

Outre le transport de passagers, sa flotte transporte du fret, un service de plus en plus essentiel au développement de l'écosystème local.