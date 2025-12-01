Sénégal: Le gouvernement a enrôlé 872 coopératives productives et solidaires en huit mois, selon Alioune Dione

Ngaye Méckhé — Le gouvernement a enrôlé 872 coopératives productives et solidaires au cours des huit derniers mois, ce qui représente 87,2 % de son objectif d'en réunir 1 000 en un an, a indiqué le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, samedi, à Ngaye Méckhé (ouest).

M. Dione était dans cette commune pour les activités de la Quinzaine nationale de l'économie sociale et solidaire, centrée sur la capacité de ce secteur économique à servir de "catalyseur […] de développement inclusif des terroirs".

La commune de Ngaye Méckhé, par ses potentialités dans divers domaines, l'artisanat surtout, peut jouer un rôle majeur dans la politique d'économie sociale et solidaire du pays, selon lui.

Alioune Dione salue, par ailleurs, la décision du président de la République de proclamer 2026 "année de l'économie sociale et solidaire".

Le gouvernement, à la suite de cette décision du chef de l'État, va développer des "écosystèmes productifs et solidaires" et poursuivre l'enrôlement des coopératives, dans toutes les régions, leur financement et le renforcement de leurs compétences, a assuré M. Dione.

Il dit avoir été informé par Mamadou Thiam, le préfet de Tivaouane, le département dans lequel se trouve cette commune, des nombreuses opportunités économiques locales.