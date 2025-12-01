Sénégal: Incident du navire « Mersin » - Un dispositif d'urgence activé pour éviter toute pollution

Le Port autonome de Dakar a annoncé, dans un communiqué transmis au Soleil digital, ce dimanche 30 novembre 2025, l'activation d'un important dispositif de crise après un incident survenu à bord du navire tanker « MERSIN » au large de Dakar.

Dans la nuit du 27 au 28 novembre, une entrée d'eau a été signalée dans la salle des machines, amenant l'équipage à alerter immédiatement les autorités sénégalaises. La HASSMAR, la Marine nationale, l'Agence nationale des Affaires maritimes et le Port autonome de Dakar se sont mobilisés pour assurer la gestion rapide de la situation.

Selon la note du Port de Dakar, dès la réception de l'alerte, le Port autonome de Dakar a déployé ses moyens nautiques, notamment des remorqueurs et des équipes de secours spécialisées. Leur intervention a permis de secourir l'ensemble de l'équipage, sans qu'aucune victime ne soit enregistrée. La Marine nationale, pour sa part, a dépêché un navire sur zone afin d'évaluer l'état du tanker et de renforcer les opérations en cours.

Face au risque potentiel de pollution, notamment un éventuel rejet d'hydrocarbures en mer, les autorités ont engagé plusieurs mesures prioritaires. Des experts étudient les solutions techniques pour colmater les voies d'eau et stabiliser le navire. Parallèlement, l'option d'un transfert sécurisé de la cargaison de carburant est examinée afin d'éliminer le risque à la source. À titre préventif, un barrage antipollution est en cours d'installation autour du « MERSIN » pour contenir toute fuite éventuelle.