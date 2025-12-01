Sénégal: Incident du navire « Mersin » - Un dispositif d'urgence activé pour éviter toute pollution

30 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Port autonome de Dakar a annoncé, dans un communiqué transmis au Soleil digital, ce dimanche 30 novembre 2025, l'activation d'un important dispositif de crise après un incident survenu à bord du navire tanker « MERSIN » au large de Dakar.

Dans la nuit du 27 au 28 novembre, une entrée d'eau a été signalée dans la salle des machines, amenant l'équipage à alerter immédiatement les autorités sénégalaises. La HASSMAR, la Marine nationale, l'Agence nationale des Affaires maritimes et le Port autonome de Dakar se sont mobilisés pour assurer la gestion rapide de la situation.

Selon la note du Port de Dakar, dès la réception de l'alerte, le Port autonome de Dakar a déployé ses moyens nautiques, notamment des remorqueurs et des équipes de secours spécialisées. Leur intervention a permis de secourir l'ensemble de l'équipage, sans qu'aucune victime ne soit enregistrée. La Marine nationale, pour sa part, a dépêché un navire sur zone afin d'évaluer l'état du tanker et de renforcer les opérations en cours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face au risque potentiel de pollution, notamment un éventuel rejet d'hydrocarbures en mer, les autorités ont engagé plusieurs mesures prioritaires. Des experts étudient les solutions techniques pour colmater les voies d'eau et stabiliser le navire. Parallèlement, l'option d'un transfert sécurisé de la cargaison de carburant est examinée afin d'éliminer le risque à la source. À titre préventif, un barrage antipollution est en cours d'installation autour du « MERSIN » pour contenir toute fuite éventuelle.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.