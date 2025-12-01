Afrique de l'Ouest: Retour du patrimoine africain - La CEDEAO et l'UEMOA valident un plan conjoint historique à Dakar

30 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À la veille de l'ouverture du Festival des arts et de la culture ouest-africains (ECOFEST) prévue ce dimanche 30 novembre 2025 à Dakar, les ministres de la CEDEAO et de l'UEMOA ont tenu une importante réunion ministérielle consacrée à une question essentielle. Cette question était relative au retour du patrimoine culturel africain dans ses pays d'origine.

Il faut signaler que cette session de haut niveau, organisée après les travaux des experts culturels des États membres, marque une étape décisive dans la dynamique régionale de restitution et de valorisation de l'héritage africain.

Au cours des échanges, les ministres ont examiné et approuvé les recommandations formulées par les experts, notamment la mise en oeuvre du Plan d'action 2027-2031 de la CEDEAO. Plan qui trace les grandes lignes des actions à conduire pour accélérer la restitution des biens culturels. Les discussions ont porté sur les avancées réalisées dans plusieurs États, mais aussi sur les obstacles persistants auxquels sont confrontés les pays ouest-africains dans leurs démarches auprès des institutions et musées étrangers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les ministres ont également analysé l'état des politiques culturelles nationales, la gouvernance des institutions en charge du patrimoine et le développement des industries culturelles et créatives. L'objectif commun est de renforcer les bases structurelles permettant de mieux protéger, gérer et promouvoir les biens culturels une fois restitués.

La réunion a, par ailleurs, insisté sur l'importance d'intensifier la coopération avec les organisations internationales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile et les réseaux professionnels du secteur culturel. Une synergie plus forte est jugée indispensable pour soutenir les États dans leurs démarches, harmoniser les standards régionaux de gestion du patrimoine et assurer une restitution durable et valorisée.

À quelques heures du lancement d'ECOFEST 2025, cette décision conjointe de la CEDEAO et de l'UEMOA envoie un signal fort. Et prévenir que l'Afrique de l'Ouest entend reprendre pleinement possession de son histoire, de sa mémoire et de son patrimoine, et inscrire la culture au coeur de son développement.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.