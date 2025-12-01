Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a affirmé que les Prix des médias de l'IGAD constituent une plateforme clé pour renforcer la production de récits qui contribuent à bâtir une région plus sûre, résiliente et stable.

S'exprimant lors de l'édition 2025 de la cérémonie, il a rappelé que le changement climatique représente aujourd'hui une urgence mondiale, touchant particulièrement l'Afrique de l'Est, déjà éprouvée par des sécheresses sévères, des conflits récurrents et divers chocs extérieurs.

Il a souligné que la région alterne entre sécheresses extrêmes et inondations destructrices, des phénomènes dont les effets se répercutent durablement sur les populations.

Depuis sa création, l'IGAD joue un rôle central dans la coordination des réponses face à ces défis, guidée par sa Stratégie d'adaptation au changement climatique.

Bien que faiblement émettrice de gaz à effet de serre, la région supporte un impact disproportionné du dérèglement climatique.

Les conséquences identifiées par la stratégie régionale et le plan national d'adaptation de l'Éthiopie - sur les moyens de subsistance, la santé, l'alimentation et l'accès à l'eau - aggravent les déplacements, endommagent les infrastructures et accentuent l'insécurité.

Le ministre a réaffirmé que l'action climatique est intégrée au cadre politique éthiopien, notamment à travers le Plan décennal de développement. L'Éthiopie reste pleinement engagée envers la CCNUCC et l'Accord de Paris, et se positionne comme un acteur majeur de la réponse africaine.

Parmi les initiatives phares, il a cité l'Initiative pour l'héritage vert, grâce à laquelle plus de 48 milliards de plants ont été mis en terre, contribuant à restaurer les écosystèmes, ainsi que le Grand barrage de la Renaissance (GERD), pierre angulaire de la transition énergétique et numérique du pays.

Le leadership éthiopien a été mis en avant lors du deuxième Sommet africain sur le climat, et la sélection de l'Éthiopie comme hôte de la COP 2027 illustre son engagement constant en faveur de la résilience climatique.

Dans ce contexte, Gedion Timothewos a insisté sur la place indispensable des médias dans la lutte régionale contre le changement climatique : ils sensibilisent, responsabilisent et donnent la parole aux communautés les plus exposées, facilitant ainsi une mobilisation collective.

Félicitant les lauréats, il a appelé journalistes professionnels, médias communautaires, citoyens et autorités publiques à unir leurs efforts pour transformer le discours public et promouvoir des solutions locales capables de renforcer la résilience de la région.