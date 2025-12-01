Ethiopie: Lauréats des Prix des médias de l'IGAD 2025

Addis-Abeba — La cérémonie des Prix des médias de l'IGAD 2025 s'est achevée avec succès à Addis-Abeba, célébrant l'excellence journalistique dans la Corne de l'Afrique sous le thème « Raconter des histoires pour l'action climatique : pour une région sûre, résiliente et stable ».

Pour sa troisième édition, les Prix des médias de l'IGAD ont réaffirmé l'engagement de l'IGAD à honorer les journalistes et professionnels des médias exceptionnels qui contribuent à la paix, au développement et à l'action climatique dans la région.

L'événement a réuni des invités de marque, dont le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, et le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu.

Cette année, les Prix ont mis en lumière l'enjeu crucial du changement climatique, soulignant l'importance d'un journalisme éthique et de récits percutants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des journalistes de toute la région de l'IGAD ont présenté un travail exceptionnel, et les lauréats ont été récompensés par des trophées et des médailles d'or.

Les Prix des médias de l'IGAD sont une initiative phare de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), lancée pour promouvoir des médias éthiques et influents en Afrique de l'Est.

Créés pour récompenser l'excellence journalistique, ces prix offrent aux professionnels des médias une tribune pour mettre en lumière des enjeux cruciaux en lien avec les priorités stratégiques de l'IGAD, tels que la paix, la sécurité et la résilience climatique.

Parmi les lauréats, on compte Getenet Shenkute de l'Agence de nouvelle éthiopienne (ENA).

Les gagnants comprennent :

- Production télévisuelle :

Kenya : Lédama

Somalie : Mohammed Nur Mohammed

- Radio :

Kenya : Steve Mokaya

Ouganda : Wambi Michael

Imprimer:

Kenya : Mugand Maryann

Ouganda : Ambrose Okwange

Numérique :

Ethiopie : Getnet Shenkute

Soudan du Sud : Gebreal Getluak Wal

- Réseaux sociaux:

Djibouti : Amina Idan

Somalie : Ahmed Mohammed

Photographie :

Somalie : Salade Abdirahman

Kenya : Andrew Ngea

- Reporting sensible au genre :

Ouganda : Ayebare Cendrillon

Kenya : Jemila Mohamed

Langues autochtones :

Soudan : Hipa Abdalazeem

Ethiopie : Shimekit Legese

Personnalité médiatique de l'année :

Kenya : Bonface Barasa

Kenya : Annistecia Kiragu

Le prestigieux Prix d'honneur pour l'ensemble d'une carrière a été remis à Faisal Mohammed (Soudan) et Meaza Biru (Éthiopie), en reconnaissance de leur engagement de toute une vie pour le développement du journalisme dans la région.

À l'issue des Prix des médias de l'IGAD 2025, Gedion Timothewos a annoncé que la prochaine cérémonie se tiendra en Ouganda, perpétuant ainsi la tradition de célébrer l'excellence des médias et leur rôle crucial face aux défis régionaux.

Cet événement annuel récompense non seulement le travail journalistique exemplaire, mais encourage également la collaboration et l'engagement des professionnels des médias, soulignant l'importance vitale du récit pour la promotion de la paix et du développement durable dans les États membres de l'IGAD.

La prochaine cérémonie aura lieu en Ouganda.