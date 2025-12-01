L'opération a été officialisée mercredi 26 novembre. Intelcia, le géant des centres d'appels redevient marocain. Ses dirigeants rachètent les parts du français Altice, la maison mère de l'opérateur téléphonique SFR qui était majoritaire, depuis dix ans, mais souhaitait se désengager pour alléger sa dette. Quelles sont les implications pour le groupe, très présent en Afrique ?

On ignore le coût de la transaction, mais selon le PDG d'Intelcia, Karim Bernoussi qui a mis la main à la poche, sortir du giron d'Altice permettra au géant marocain des centres d'appels et de services client de reprendre sa croissance.

« Auparavant, on ne pouvait pas travailler avec les concurrents de SFR ni les concurrents de Portugal Telecom. Maintenant, on pourra effectivement travailler avec Orange. On pourra travailler avec Bouygues. On pourra travailler avec Free... Au Portugal, on pourra travailler également avec les concurrents. Ça ne veut pas dire que c'est donné. Il faut les convaincre de travailler avec nous. Il faut leur montrer qu'on peut être attractif en termes de prix, attractif en termes de qualité et en termes d'innovation. C'est à nous de saisir cette opportunité pour continuer à grossir et continuer à aller de l'avant », précise Karim Bernoussi.

Intelcia parie sur la diversification des géographies et des métiers, et recrute des ingénieurs informatiques. Quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi ?

Actuellement numéro trois sur le marché des centres d'appels pour les clients francophones, le groupe emploie la moitié de ses 40 000 salariés en Afrique dont 13 500 en Afrique du Nord ; 10 000 au Maroc ; 3 000 en Égypte ; 500 en Tunisie et 6 500 entre Madagascar (2 500), le Sénégal (2 200), le Cameroun (800), la Côte d'Ivoire (600) et Maurice (300).