Afrique: Le Soudan participe à la réunion des États parties à la Convention d'interdiction des mines antipersonnel

Le Secrétaire Général du Ministère de la Défense,le Général del Ahmed Saleh Ahmed Aboud, est arrivé à Genève ce matin, à la tête de la délégation soudanaise participant à la Réunion des États Parties à la Convention d'interdiction des mines antipersonnel, qui se tient du 1e au 5 décembre.

Il a été accueilli par le représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies à Genève, l'Ambassadeur Hassan Hamid Hassan, ainsi que par plusieurs membres de la mission.

Par ailleurs, les préparatifs de l'événement parallèle consacré au Soudan, organisé en marge de la réunion avec la participation de nombreuses organisations et pays donateurs, sont finalisés.

Cet événement présentera le nouveau plan national de déminage au Soudan, ainsi que les efforts visant à éliminer les restes explosifs de guerre, en particulier dans les zones et installations ciblées par la milice terroriste depuis sa rébellion.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les mesures urgentes à mettre en oeuvre seront exposées dans le cadre d'une coordination entre le Centre National de Lutte Antimines et le Bureau des Nations Unies pour l'action antimines (UNMAS) au Soudan.

Le Général de Division Aboud devrait également tenir plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues chefs de délégations participantes.