Togo: Vive inquiétude dans le secteur de la presse

Au Togo, le secteur de la presse est inquiet, particulièrement celui des journalistes enquêteurs. Dans une déclaration conjointe, syndicats et médias indépendants dénoncent des actes d'intimidations, des filatures, des vols d'ordinateurs et des dégradations qui provoquent « une dégradation de l'environnement médiatique et une entrave à la liberté d'expression. »

Joint par RFI, Pierre-Claver Kuvo, coordonnateur de Togo Report Post, s'exprime au nom de tous les signataires, notamment du syndicat majoritaire, le SYNJIT et de l'Union de la presse francophone au Togo.

« La sécurité des journalistes est menacée parce que ces journalistes sont engagés sur des enquêtes. On ne sait pas si c'est suite à ces enquêtes. Toujours est-il que tant que le journaliste se voit emporter son ordinateur, tant qu'un présumé se présente comme un gendarme et s'introduit de façon inhabituelle dans un bureau d'un organe, cela pose un sérieux problème. C'est une menace de la liberté de la presse. Le journaliste, en général, ne se sent pas en sécurité. Sous cette menace, il serait poussé à l'autocensure. Celle-ci est dangereuse pour la promotion des droits et liberté de la presse », a-t-il déclaré.