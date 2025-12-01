Togo: Vive inquiétude dans le secteur de la presse

30 Novembre 2025
Radio France Internationale

Au Togo, le secteur de la presse est inquiet, particulièrement celui des journalistes enquêteurs. Dans une déclaration conjointe, syndicats et médias indépendants dénoncent des actes d'intimidations, des filatures, des vols d'ordinateurs et des dégradations qui provoquent « une dégradation de l'environnement médiatique et une entrave à la liberté d'expression. »

Joint par RFI, Pierre-Claver Kuvo, coordonnateur de Togo Report Post, s'exprime au nom de tous les signataires, notamment du syndicat majoritaire, le SYNJIT et de l'Union de la presse francophone au Togo.

« La sécurité des journalistes est menacée parce que ces journalistes sont engagés sur des enquêtes. On ne sait pas si c'est suite à ces enquêtes. Toujours est-il que tant que le journaliste se voit emporter son ordinateur, tant qu'un présumé se présente comme un gendarme et s'introduit de façon inhabituelle dans un bureau d'un organe, cela pose un sérieux problème. C'est une menace de la liberté de la presse. Le journaliste, en général, ne se sent pas en sécurité. Sous cette menace, il serait poussé à l'autocensure. Celle-ci est dangereuse pour la promotion des droits et liberté de la presse », a-t-il déclaré.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.