Madagascar: Le festival des Arts urbains fait vibrer la capitale

30 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Guilhem Fabry

À Madagascar, des vinyles, du graff et du hip-hop... La capitale, Antananarivo, accueille depuis le début de la semaine le « festival des Arts urbains ». Pas moins de trente artistes malgaches sont programmés. L'événement, porté par une association culturelle, vise à leur donner de la visibilité, voire à propulser leurs carrières, et à faire découvrir au grand public des styles artistiques peu connus sur la Grande Ile.

Deux platines et des cartons de vinyles... tel est le terrain de jeu de HMAN. Avec une petite communauté de passionnés, ce DJ malgache a participé, depuis dix ans, à l'éclosion d'une nouvelle scène musicale à Madagascar : « J'essaye toujours de mélanger le hip-hop avec d'autres genres de musique, comme du funk, du dubstep, de l'électro aussi et essayer d'apporter la touche malgache parce que c'est une identité qu'on n'arrive pas vraiment encore à imposer. La musique malgache n'est pas connue à l'extérieur et, pour moi, le seul moyen de le faire connaître à l'extérieur, c'est de le fusionner avec des genres de musique qui existent déjà. »

Taka, de son nom d'artiste, est lui graffeur. Il veut faire découvrir son art : « Le graffiti, c'est comme une fleur qui a poussé, qui a embelli l'endroit et c'est ça qui nous pousse à faire ça. J'ai déjà graffé dans tout Madagascar. J'ai déjà laissé mes empreintes dans toute l'île. L'art en milieu public, c'est quelque chose de précieux. »

« À Madagascar, il y a plein de talents »

À l'origine de ce festival se trouve l'association d'artistes « La Teinturerie » dont Mahery Randrianarisoa est le trésorier. « À Madagascar, il y a plein de talents et plein de talents cachés. Par exemple, il y a des mendiants qui font de la musique, mais c'est un art de survie. C'est ça notre combat en fait. C'est de valoriser cet art, faire reconnaître des artistes toutes disciplines confondues. Je donne un exemple. Il y a un petit gamin avec sa guitare, je lui ai dit : "est-ce que t'es chaud de venir au festival pour performer, exprimer ton talent et que le public te regarde ?" Il a dit oui ! »

Dernier concert du festival ce dimanche après-midi sur l'allée des Palmiers, en plein coeur de la capitale, avec plusieurs artistes de renom comme Jah Roots, Silo ou encore Bodo.

