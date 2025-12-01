Afrique: Dakhla - Le siège de l'Académie africaine des sciences de la santé inauguré

Dakhla — Le ministre marocain de la Santé, Amine Tahraoui, a officiellement inauguré, samedi, à Dakhla, le siège de l'Académie africaine des sciences de la santé de Dakhla, en marge des travaux du premier sommet africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire, a constaté l'APS.

L'inauguration de ce siège s'inscrit dans l'exécution d'un projet global du centre hospitalo-universitaire international de l'université Mouhamed VI des sciences de la santé de Dakhla.

Prenant part à cet évènement, le président de cette université, Mouhamed Adnaoui, a rappelé que "l'une des missions de l'Académie est de faire de la recherche, mais aussi d'offrir des bourses de formation dans la cadre de la coopération Sud pour que chacun de nos pays africains puisse répondre et subvenir à ses besoins en médecins, en professionnels, et en santé ".

L'Académie, bâtie sur une superficie de près 1350m2 est dotée, entre autres, d'un centre de conférences d'une capacité de 100 places.

Le premier sommet africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire, s'est ouvert vendredi à Dakhla, au Maroc. Cette rencontre internationale prend fin dimanche.