Afrique: Dakhla - Le siège de l'Académie africaine des sciences de la santé inauguré

30 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakhla — Le ministre marocain de la Santé, Amine Tahraoui, a officiellement inauguré, samedi, à Dakhla, le siège de l'Académie africaine des sciences de la santé de Dakhla, en marge des travaux du premier sommet africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire, a constaté l'APS.

L'inauguration de ce siège s'inscrit dans l'exécution d'un projet global du centre hospitalo-universitaire international de l'université Mouhamed VI des sciences de la santé de Dakhla.

Prenant part à cet évènement, le président de cette université, Mouhamed Adnaoui, a rappelé que "l'une des missions de l'Académie est de faire de la recherche, mais aussi d'offrir des bourses de formation dans la cadre de la coopération Sud pour que chacun de nos pays africains puisse répondre et subvenir à ses besoins en médecins, en professionnels, et en santé ".

L'Académie, bâtie sur une superficie de près 1350m2 est dotée, entre autres, d'un centre de conférences d'une capacité de 100 places.

Le premier sommet africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire, s'est ouvert vendredi à Dakhla, au Maroc. Cette rencontre internationale prend fin dimanche.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.