Afrique de l'Ouest: L'ECOFEST correspond aux orientations économiques de l'UEMOA, selon un commissaire de cette organisation

Dakar — Le Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST) correspond aux orientations économiques du nouveau plan stratégique de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), même si elle a une forte teneur culturelle, a relevé, dimanche, à Dakar, le commissaire chargé du développement humain de cette organisation régionale, Mamadú Sérifo Diakité.

"La tenue de cet évènement s'inscrit parfaitement dans les orientations économiques [...] du nouveau plan stratégique de la commission de l'UEMOA", a-t-il dit lors de la cérémonie d'ouverture de la première édition de l'ECOFEST, au Grand Théâtre national Doudou-Ndiaye-Coumba-Rose.

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a présidé cette cérémonie en présence de représentants de la CEDEAO et de l'UEMOA.

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, son collègue Bacary Sarr, secrétaire d'État chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, et d'autres membres du gouvernement du Sénégal ont pris part à l'ouverture de l'ECOFEST. Des ambassadeurs, des chefs coutumiers, le maire de Dakar, Abass Fall, et d'autres personnalités y ont également participé.

Ce festival, qui se poursuivra jusqu'à samedi, est une initiative conjointe de la CEDEAO et de l'UEMOA.

"Ce plan (le nouveau plan stratégique de la commission de l'UEMOA) identifie les industries culturelles et créatives comme des services à valeur ajoutée", a signalé Mamadú Sérifo Diakité.

L'UEMOA est en train de mettre en œuvre "un programme opérationnel [dédié au] développement des industries culturelles et créatives", a-t-il dit, laissant entendre que l'ECOFEST, un évènement culturel, a aussi une dimension économique.

"Nous espérons que cette première édition va démontrer avec éclat que la culture peut" contribuer à la promotion de la "paix", a poursuivi M. Diakité, estimant que la culture est "un levier de promotion de l'unité au sein de notre espace communautaire régional".

Les spectacles, les expositions et les débats auxquels prennent part des ressortissants des pays de la CEDEAO et de l'UEMOA le démontrent, selon Mamadú Sérifo Diakité.

"On peut s'inquiéter de la situation de certains de nos pays, des difficultés, des menaces sur la cohésion et la paix, mais nous avons la conviction que nous disposons, avec la culture, de précieux ressorts qui nous aideront à […] poursuivre notre marche commune sur les chemins de l'unité, de la paix et du progrès", a dit le maire de Dakar.

"Mutations et crises politiques en Afrique de l'Ouest : que peut faire la culture ?" est le thème principal des activités du festival.

Des ressortissants des pays membres de l'UEMOA et de la CEDEAO, dont de nombreux artistes, participent à cette rencontre au cours de laquelle se produiront des ballets nationaux.

Des célébrités de la musique africaine, dont Sidiki Diabaté (Mali), Ismaël Lô (Sénégal), Solange Cesarovna (Cap-Vert) et Gyakie (Ghana), se sont produits lors de la cérémonie d'ouverture de l'ECOFEST.

La compagnie du Théâtre national Daniel-Sorano a déroulé un spectacle intitulé "Pour que jamais le pagne ne s'effiloche", conçu et mis en scène par le Sénégalais Mamadou Seyba Traoré.