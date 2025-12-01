Sénégal: Le lutteur Prince terrasse Mor Kang Kang et poursuit son ascension dans l'arène

Dakar — Le lutteur Prince de l'écurie Pikine Guinaw Rails a remporté, dimanche, à l'arène nationale, le combat des espoirs en terrassant le lutteur Mor Kang Kang de l'écurie Baol, lors du gala d'ouverture de la saison de lutte avec frappe.

Le lutteur Prince a usé de ses qualités athlétiques et sa puissance pour déjouer les plans de son adversaire, Mor Kang Kang qui a finalement mordu la poussière.

Le géant de Pikine Guinaw Rails assure ainsi sa huitième victoire consécutive en autant de sorties. Celui qui est considéré, du côté de Pikine, comme l'héritier de l'ancien roi des arènes Mouhamed Ndao "Tyson" poursuit son parcours dans l'arène.

Le lutteur Prince a enregistré au cours de sa courte carrière une seule défaite.

De son côté, Mor Kang Kang a essuyé sa deuxième défaite. Il est crédité de 12 victoires.