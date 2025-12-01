Sénégal: Ligue 1 - Le Casa sports suit la cadence victorieuse de l'US Gorée, GFC s'enfonce

Dakar — Le Casa sports et la SONACOS sont les grands gagnants de la cinquième journée du championnat de Ligue 1, en obtenant ce dimanche, des victoires.

À Ziguinchor, le Casa sports a battu (1-0) Wally Daan, consolidant ainsi sa deuxième place. L'unique but de cette rencontre a été inscrit par Malick Sambou (90 e mn). Les Ziguinchorois comptent désormais 11 points (6), grâce à cette troisième victoire.

Les Rufisquois d'AJEL ont été accrochés (1-1) par l'ASC Cambérène. Ils perdent avec ce match nul, des points et se retrouvent à la troisième place avec 9 points.

Les huiliers de la SONACOS de Diourbel ont fait une belle opération, en venant battre (2-1) Guédiawaye FC (GFC) au stade Amadou Barry. Les supporters de Guédiawaye en colère, ont envahi, le terrain en sentant le quatrième revers de leur équipe.

Les rencontres HLM-USO et Teungueth FC- AS Pikine se sont soldées par des nuls vierges.

Samedi, l'Union sportive de Gorée a pu conserver son fauteuil de leader, en battant (2-1) Génération foot dans les ultimes secondes. Avec ce succès, l'US Gorée enregistre sa quatrième victoire d'affilée.

L'équipe de l'île de Gorée compte, à l'issue de cette journée, 13 points (8) et conserve sa place de leader.

Les académiciens de Deni Biram Ndao ont concédé leur troisième revers en cinq matchs.

Au stade Léopold Sedar Senghor, le champion sortant, Jaraaf a été tenu en échec (0-0) par le promu, le Stade de Mbour. L'équipe de la Médina n'a pas signé jusqu'à présent la moindre victoire. Le Jaraaf a enregistré trois nuls et deux défaites.

Le dernier match de ce samedi s'est soldé par un match nul vierge entre Dakar Sacré cœur et la Linguère.

Voici les résultats enregistrés lors de la 5e journée de Ligue 1 :

Teungueth FC - AS Pikine (0-0); Casa sports - Wally Daan(1-0); Guédiawaye FC- SONACOS (1-2); HLM-Union sportive de Ouakam (0-0); ASC Cambérène - AJEL (1-1)

- US Gorée - Génération Foot (2-1), Jaraaf-Stade de Mbour (0-0) ; Dakar Sacré Cœur - Linguère (0-0)