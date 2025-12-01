Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 01 Décembre 2025

revue de presse

Clôture du MEDays - Face aux « fractures », le Sud s'affirme comme acteur central du nouvel ordre mondial

La 17e édition du Forum International MEDays s'est achevée à Tanger sur un constat sans appel : le monde traverse une ère de « poly-crises » et de « fractures » qui menacent l'équilibre global.

Mais le message dominant, porté par les Chefs d'État et de Gouvernement du Sud, est un appel puissant à la souveraineté assumée, à la réforme systémique et au rejet de l'immobilisme. Loin de la posture victimaire, les leaders africains et caribéens ont affirmé que le Sud est désormais l'acteur principal de son destin et de la construction d'un ordre mondial plus juste. (Source allAfrica)

Sénégal : Ousmane Sonko au Grand Théâtre national pour présider la cérémonie d'ouverture de l'ECOFEST

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, est arrivé au Grand Théâtre national Doudou-Ndiaye-Coumba-Rose, pour présider la cérémonie d'ouverture de la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST).

Il a été accueilli par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, et des représentants de l'UEMOA et de la CEDEAO. L'ECOFEST est organisé par ces deux organisations régionales.

Le secrétaire d'État chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Bacary Sarr, également président du comité de pilotage du festival, d'autres membres du gouvernement sénégalais, le maire de Dakar, Abass Fall, des ambassadeurs et des chefs coutumiers sont venus prendre part à la cérémonie. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

L'Algérie accueille la conférence internationale sur les crimes du colonialisme

Faire reconnaître les crimes de l’époque coloniale et obtenir réparation, voici l’objectif de la Conférence internationale sur les crimes du colonialisme qui se tient à Alger depuis ce dimanche 30 novembre et jusqu’à ce lundi.

Organisée à l’initiative de l’Union africaine, la conférence réunit des diplomates, des ministres, des historiens, des juristes et dirigeants venus de plusieurs pays du continent mais aussi des Caraïbes et de la diaspora.

Sous le thème officiel : “Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine à travers les réparations”, les discussions sont axées sur les solutions concrètes à mettre en place en faveur des victimes de la colonisation. (Source Africanews)

Botswana : L'économie du diamant s'effondre pour le premier producteur mondial

C'est le pays qui produit le plus de diamants au monde et ses exportations sont en chute libre. Le Botswana subit les conséquences d'un marché mondial en berne. Le pays d'Afrique australe enregistre une baisse des exportations près de 50% sur le deuxième trimestre de cette année, du jamais vu. Une situation d'autant plus critique que l'économie botswanaise est largement tournée vers le diamant.

Un tiers du budget du Botswana est assuré par les exportations de diamants, tout comme les trois quarts des recettes en devises étrangères. Debswana, la plus grande entreprise locale d'extraction minière, a vu ses revenus divisés par deux l'an dernier. Comment expliquer cette baisse drastique ? (Source RFI)

Afrique : Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida

En 2025, une crise de financement historique menace de réduire à néant des décennies de progrès. Les services de prévention du VIH sont gravement perturbés.

Les services communautaires, essentiels pour atteindre les populations marginalisées, sont dépriorisés, tandis que la montée des lois punitives criminalisant les relations entre personnes de même sexe, l'identité de genre et l'usage de drogues aggrave la crise, rendant les services de lutte contre le VIH inaccessibles.

La riposte mondiale au sida a été bouleversée ces derniers mois, mais il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l'objectif de développement durable (ODD) de mettre fin au sida d'ici 2030. Le sida n'est pas terminé et, compte tenu de l'environnement actuel, une nouvelle approche transformatrice est nécessaire pour atténuer les risques et nous aider à atteindre nos objectifs. (Source ONU)

20e Foire de Lomé : Les entreprises chinoises à l’offensive

La Chine a a mis en avant samedi à la 20e Foire de Lomé son positionnement comme partenaire économique stratégique du Togo. À travers sa participation à cet événement, Pékin entend consolider sa coopération avec Lomé. Le pays met l’accent sur les opportunités d’investissement, les partenariats industriels et le développement des échanges commerciaux bilatéraux.

Au pavillon Agou, un atelier a servi d’un point de rencontre stratégique entre entreprises chinoises et togolaises. Une trentaine d’entreprises chinoises, dont 27 venues des provinces du Hebei et du Hunan. (Source Togo Breaking News)

RDC : Denis Mukwege étrille les accords de Washington et Doha

La sortie médiatique du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, résonne comme un avertissement adressé autant aux acteurs internationaux qu’aux autorités congolaises impliquées dans les processus de Washington et de Doha. Un nouvel avertissement puisque le gynécologue n’a jamais fait de mystère sur sa position par rapport à ces deux processus enclenchés pour le retour de la paix à l’est de la RDC. (Source Afrik.com)

Afrique: L’UA appelle ses États membres à appliquer la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

Le président angolais et président en exercice de l’Union africaine, João Lourenço, a lancé un appel vibrant le samedi 29 novembre 2025. Il a exhorté les États membres à renouveler fermement leur engagement envers la pleine application de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Cet appel fait suite à la situation critique des enfants touchés par les conflits.

L’Afrique demeure encore aujourd’hui un foyer de conflits latents (Libye, Sud Soudan, Somalie, Mozambique, Est de la RDC, frontière Cameroun-Nigéria-Tchad, RCA, Nord du Mali), impactant gravement les droits de l’enfant. (Source Africa 24)

Le Diaspora Tour de la CAN a démarré en beauté à Londres

L’événement inaugural du Diaspora Tour de la CAF, organisée dans le cadre de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, a débuté avec succès à Londres. Il a rassemblé plusieurs grandes figures africaines, parmi lesquelles l’ancien international camerounais Alexandre Song, la star nigériane Alex Iwobi, l’icône ghanéenne Stonebwoy, l’artiste nigérian Odumodublvck, ainsi que David Dein, ancien vice-président d’Arsenal.

Organisée en plein cœur de Londres, à Piccadilly Circus, cette étape marque le lancement d’une tournée en deux villes, qui se poursuivra à Paris la semaine prochaine. La tournée parisienne se tiendra les 3 et 4 décembre, avec la présence du Trophée original de la CAN le 3 décembre au Palais de Tokyo (Yoyo) pour la cérémonie d’ouverture, avant son retour au Maroc le 4 décembre dans le cadre du Trophée Tour de la CAN 2025. (Source CAF)