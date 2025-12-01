Congo-Kinshasa: Interclubs CAF - Lupopo en quête de ses premiers points, Maniema Union vise une deuxième victoire

Le FC Saint Éloi Lupopo affronte ce dimanche 30 novembre le club soudanais Al Hilal SC au stade TP Mazembe à Lubumbashi, à partir de 15h00 heure locale, dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des Champions de la CAF 2025-2026. Après une défaite initiale (3-1) contre Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, Lupopo, dernier du Groupe C sans point, doit impérativement gagner pour se relancer dans la compétition.

Lors de la conférence d'avant-match, le préparateur physique, Salmi Yashine, a insisté sur l'état d'esprit de l'équipe et son dépassement personnel, déclarant :

« L'important c'est l'état d'esprit de l'équipe (...) Il n'y a qu'une seule issue ici : gagner le match. Ici, c'est la question de la RDC. On n'est plus là pour Lupopo ou pour Tp Mazembe. »

Dans ce groupe, le Mouloudia Club d'Alger et Mamelodi Sundowns se sont neutralisés sur un score nul (0-0) vendredi dernier. Le classement après la première journée place Mamelodi en tête avec 4 points, suivi d'Al Hilal avec 3 points, le MC Alger avec 1 point, et Lupopo ferme la marche avec 0 point.

Par ailleurs, en Coupe de la Confédération, l'AS Maniema Union affronte Nairobie United ce même dimanche. Deuxième du Groupe B avec 3 points, le club congolais reste confiant malgré la difficulté à venir, comme l'a exprimé l'entraîneur Papy Kimoto :

« On sait que ça ne sera pas facile, mais on est prêts pour faire un bon résultat. »

Dans ce groupe, le Widad Athletic Club de Casablanca mène avec 6 points après sa victoire contre Azam FC (1-0), tandis que le club tanzanien Azam FC occupe la dernière place avec 0 point.

Cette double confrontation marque des enjeux importants pour les clubs congolais engagés dans les compétitions interclubs de la CAF cette saison.