Congo-Kinshasa: L'archevêque de Kisangani présente le rapport d'utilisation des fonds reçus du FRIVAO par l'Église catholique

L'archidiocèse de Kisangani a rendu compte, samedi 29 novembre, de l'utilisation du premier versement de l'argent reçu du Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda (FRIVAO), dans le cadre de l'indemnisation collective de l'Église catholique de Kisangani, affectée par les conséquences de la guerre des six jours.

Mgr Marcel Utembi Tapa, archevêque de Kisangani, a présenté ce bilan au cours d'un point de presse organisé dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame du Très Saint Rosaire.

Il a rapporté que le montant de deux millions cinq cent mille dollars américains a été intégralement dépensé pour la réhabilitation ou la construction des infrastructures des sites de l'Église catholique impactés par cette guerre, selon le rapport établi par la commission ad hoc.

L'archevêque a précisé que la gestion de ces fonds a été assurée par une commission spécifique qu'il a mise en place, présidée par Mgr Leonard Ndjadi Ndjate, son auxiliaire.

Cette commission a recensé les entités affectées par le conflit avant de procéder aux répartitions des indemnisations. Selon les directives de l'ordinaire du lieu, la commission a travaillé avec transparence et rigueur, a déclaré Mgr Leonard Ndjadi :

« La répartition des fonds, la passation des marchés, ainsi que le suivi technique et financier ont été effectués selon des critères objectifs. Les pièces justificatives de nos actes administratifs et financiers seront annexées dans ce rapport final. »

Mgr Marcel Utembi a salué la disponibilité, le professionnalisme, et l'abnégation des membres de la commission avant de partager ses observations :

« À travers ce rapport, nous constatons que l'essentiel du travail a été accompli à la quasi-satisfaction des bénéficiaires et des fidèles de l'Église, famille de Dieu, présente à Kisangani. Les travaux ne sont certes pas terminés, mais l'essentiel a déjà été réalisé. »

Les travaux réalisés sur le terrain ont été présentés sous forme de projection vidéo lors de cette rencontre.