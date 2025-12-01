Congo-Kinshasa: Des opérateurs économiques en grève pour dénoncer l'insécurité croissante en territoire de Beni

30 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les opérateurs économiques du centre commercial de Cantine-Aloya, situé à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni au Nord-Kivu, observent une grève depuis samedi 29 novembre.

Ils protestent contre l'insécurité dont ils sont victimes et la multiplication des taxes qui entravent leurs activités. Le chef de cette localité les invite au calme et à reprendre le travail en attendant une prise en charge de leurs doléances par la hiérarchie.

Lors d'une assemblée générale tenue ce samedi 29 novembre, une centaine d'opérateurs ont décrété une grève illimitée pour dénoncer ces problèmes. Selon le président de la fédération des entreprises du Congo (FEC), antenne locale, au moins vingt-cinq maisons commerciales ont été cambriolées et leurs marchandises volées dans la région depuis juin dernier. La société civile locale soutient ce mouvement, tandis que la population craint un impact négatif sur son quotidien dans cette zone agricole et minière.

Elle appelle à une intervention urgente des autorités pour une résolution rapide. Le centre commercial de Cantine-Aloya se trouve au carrefour de grands centres urbains comme Butembo, Mabalako, Mangina et une partie du territoire de Mambasa en Ituri.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.