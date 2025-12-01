Congo-Kinshasa: Des opérateurs économiques en grève pour dénoncer l'insécurité croissante en territoire de Beni

Les opérateurs économiques du centre commercial de Cantine-Aloya, situé à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni au Nord-Kivu, observent une grève depuis samedi 29 novembre.

Ils protestent contre l'insécurité dont ils sont victimes et la multiplication des taxes qui entravent leurs activités. Le chef de cette localité les invite au calme et à reprendre le travail en attendant une prise en charge de leurs doléances par la hiérarchie.

Lors d'une assemblée générale tenue ce samedi 29 novembre, une centaine d'opérateurs ont décrété une grève illimitée pour dénoncer ces problèmes. Selon le président de la fédération des entreprises du Congo (FEC), antenne locale, au moins vingt-cinq maisons commerciales ont été cambriolées et leurs marchandises volées dans la région depuis juin dernier. La société civile locale soutient ce mouvement, tandis que la population craint un impact négatif sur son quotidien dans cette zone agricole et minière.

Elle appelle à une intervention urgente des autorités pour une résolution rapide. Le centre commercial de Cantine-Aloya se trouve au carrefour de grands centres urbains comme Butembo, Mabalako, Mangina et une partie du territoire de Mambasa en Ituri.