Congo-Kinshasa: Un procureur empêché d'inspecter un cachot à Luena par la police locale

30 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un incident inédit s'est produit vendredi 28 novembre à Luena, dans la province du Haut-Lomami. Le procureur de la République, faisant fonction de chef de parquet de Bukama, s'est vu interdire l'accès au cachot du sous-commissariat de la police locale par le commandant en charge des lieux.

Selon des activistes des droits de l'homme basés à Luena, le magistrat souhaitait vérifier les conditions de détention des prisonniers. Non seulement il a été empêché d'accomplir sa mission, mais il a également été pris à partie par le commandant de la police, qui s'opposait fermement à sa présence.

Le procureur, qui confirme l'information, indique qu'au cours de cet échange tendu, le commandant a même ordonné la libération de tous les détenus.

Face à ce qu'ils qualifient de dérive grave, les défenseurs des droits humains demandent à la justice militaire de se saisir du dossier afin de décourager ce type de comportement.

