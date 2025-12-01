Congo-Kinshasa: La 13e Conférence des gouverneurs reportée sine die sur instruction présidentielle

La 13e Conférence des gouverneurs, initialement prévue du 9 au 13 décembre 2025 dans la province du Kwilu, n'aura finalement pas lieu aux dates annoncées.

La vice-Primature en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a confirmé, dans un message officiel daté du 29 novembre 2025, le report de cette rencontre d'importance nationale.

Selon les autorités, ce réaménagement du calendrier fait suite à une instruction directe du Président de la République, qui a demandé aux services compétents de revoir les modalités d'organisation de l'événement.

Aucune nouvelle date n'a encore été fixée, mais elle sera communiquée « en temps utile », précise le communiqué.

Dans l'intervalle, le gouvernement appelle les participants et parties prenantes à faire preuve de patience, responsabilité et patriotisme, le temps de finaliser les ajustements nécessaires à la tenue de cette rencontre stratégique.