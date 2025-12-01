Afrique: CAN 2025 - La Royal Air Maroc annonce des tarifs spéciaux pour attirer le plus grand nombre de supporters

Dans tout juste trois semaines, le 21 décembre, les joueurs de 24 équipes du continent se retrouvent pour la Coupe d'Afrique des Nations. Cinquante-deux rencontres en moins d'un mois pour savoir qui succèdera à la Côte d'Ivoire sur le toit du football africain. Cette année, c'est le Maroc qui accueille la compétition. Rabat a mis les petits plats dans les grands : six villes hôtes et neuf enceintes sportives recevront les meilleurs joueurs du continent. Et pour s'assurer que le plus grand nombre de supporters puissent venir, la compagnie aérienne nationale, la Royal Air Maroc, a annoncé des tarifs spéciaux.

Des prix attractifs pour les supporters de cette Coupe d'Afrique des nations, venus de 10 pays africain, dont le Burkina Faso, le Sénégal, le Gabon, la RDC ou encore le Mali. Les ivoiriens bénéficient du tarif le plus attractif, environ 249 000 francs CFA l'aller-retour entre Abidjan et l'une des six villes hôtes du tournoi au Maroc.

Ce sera un peu plus cher pour les Sénégalais, soit 280 000 francs CFA, et pour les Gabonais : 423 000 FCFA. Certains pays du continent sont toutefois exclus de ce dispositif. C'est le cas par exemple de l'Afrique du Sud, des Comores ou encore de l'Ouganda. Même chose pour l'Algérie dont les avions ont interdiction de survoler l'espace aérien marocain en raison des tensions diplomatiques entre les deux pays.

Pour s'assurer que le maximum de supporters fassent le déplacement, la Royal air Maroc, qui est l'un des principaux sponsors de cette CAN, a prévu 660 vols supplémentaires, soit une hausse de 50%. La RAM fera par ailleurs voler des avions spécialement décorés en vue du tournoi, dont l'un floqué aux couleurs des lions de l'Atlas.