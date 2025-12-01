Sénégal: Un jeune homme arrêté pour avoir déchiré une photo du président et l'avoir publié sur les réseaux sociaux

Au Sénégal, un jeune homme qui apparaissait dans une vidéo virale en train de déchirer la photo officielle du président Bassirou Diomaye Faye a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi 29 novembre. Sa vidéo intervient dans un contexte politique tendu où plusieurs militants publient des séquences similaires sur les réseaux sociaux, sur fond de tensions entre le président et son Premier ministre.

Dans une vidéo devenue virale, on voit Mouhamadou Bachir Sylla, un militant Pastef originaire de Saint-Louis du Sénégal, déchirer la photo officielle du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avant de jeter le cadre au sol. Le vendredi 28 novembre, il est placé sous mandat de dépôt. Le parquet retient plusieurs infractions : offense au président, injures publiques, et actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République.

Depuis plusieurs semaines, des vidéos similaires circulent. Des militants se filment en train de se désabonner de la page Facebook du chef de l'État, ou décrochent son portrait du mur pour le remplacer par celui du Premier ministre Ousmane Sonko. Autant de séquences qui alimentent un climat crispé, marqué par des tensions entre les camps du président Diomaye Faye et celui du Premier ministre.

Mouhamadou Bachir Sylla affirme que la vidéo avait été enregistrée « en privé » et diffusée à son insu. Il dit regretter son geste, évoquant un moment de colère politique.

Pour Amnesty International, ces poursuites sont inacceptables et abusives. Son directeur exécutif, Seydi Gassama, dénonce une dérive dangereuse pour la liberté d'expression au Sénégal.