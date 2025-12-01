Congo-Kinshasa: Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, s'insurge contre les processus de Washington et de Doha

Page Meta Dr. Denis Mukwege
Dr Denis Mukwege
30 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Pascal Mulegwa

En République démocratique du Congo, le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, dénonce avec force les processus de Washington et de Doha qu'il accuse d'hypothéquer l'avenir du pays. Dans une longue déclaration rendue publique ce week-end, il critique des initiatives de paix selon lui conçues loin du peuple congolais, dans des capitales étrangères, sans transparence, sans inclusion et sans volonté réelle d'attaquer les causes profondes du conflit. Le militant appelle les Congolaises et les Congolais à « refuser d'être la variable d'ajustement des rivalités géopolitiques » et à reprendre en main leur destin.

En RDC, Denis Mukwege affirme que les protocoles d'accords, notamment celui de Doha, « sont illégitimes, précaires et incapables de garantir une paix durable ». Sur les huit protocoles qui composent l'accord, seuls deux ont été paraphés, tandis que sur le terrain, les rebelles de l'AFC/M23 poursuivent leurs offensives.

Le médecin congolais note également que le Rwanda n'a pas retiré ses troupes des zones occupées, malgré ses dénégations. Dans ce contexte, Denis Mukwege estime que le peuple congolais est coincé entre le marteau et l'enclume.

D'un côté, explique-t-il, un gouvernement qu'il juge défaillant dans la défense de la souveraineté ; de l'autre, un Rwanda qu'il qualifie de « stratège et criminel », cherchant à contrôler les ressources naturelles congolaises.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il dénonce également l'ingérence croissante d'acteurs économiques étrangers attirés par les ressources minières, ce qui accentue la vulnérabilité du pays et alimente les « dynamiques de prédation », avant d'ajouter que la situation dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu s'apparente à une « annexion de fait ».

Pour Denis Mukwege, les accords de Washington et de Doha ne visent pas à restaurer la légalité, mais répondent à des intérêts géostratégiques étrangers. « Ils ne changent rien, dit-il, au sort de millions de Congolais déracinés, affamés et privés de leurs droits fondamentaux ».

Martin Fayulu, leader de la coalition Lamuka demande de son côté à Félix Tshisekedi de rendre public l'accord avant sa signature. Il appelle à ne pas signer un accord « qui porterait atteinte à la souveraineté de la RDC ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.