Sénégal: Ousmane Sonko - « La culture est le chemin le plus court d'un peuple à un autre »

Le Grand Théâtre a accueilli ce dimanche 30 novembre, la cérémonie d'ouverture du Festival des arts et de la culture de l'Afrique de l'Ouest (ECOFEST), un rendez-vous dédié à la célébration de la richesse et de la diversité du patrimoine artistique et culturel ouest-africain, matériel ou immatériel.

Représentant le Président de la République, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris la parole pour souligner l'importance de cet événement :

« J'ai été désigné pour venir représenter le Président de la République Bassirou Diomaye Faye. Cet événement est un grand moment de partage, d'échange et de générosité artistique », a-t-il déclaré à l'entame de son propos.

Le Premier ministre a rappelé que ce festival, qui célèbre notre héritage culturel, est aussi une occasion de réfléchir aux défis communs :« notre culture est confrontée à des pressions sans précédent, notamment l'hégémonie de certains modèles exogènes qui menacent l'identité de nos peuples. »

Il a également insisté sur la protection de la jeunesse et sur le rôle central de la culture dans l'intégration régionale : «ces mécanismes culturels rappellent une vérité fondamentale : l'intégration culturelle est le socle durable. C'est sur ce principe que la CEDEAO a été créée. L'actualité géopolitique nous rappelle qu'aucun acquis n'est éternel s'il n'est cimenté par la culture. »

Ousmane Sonko a présenté la vision du Sénégal pour le secteur culturel. « Notre vision est de faire de la culture un pilier de notre développement économique et social. Notre espace bouillonne d'une créativité contemporaine qui fascine le monde. Nos artistes, cinéastes et développeurs de jeux vidéo partent à la conquête du globe. »

Ainsi, il a appelé à la création d'un marché commun de la créativité africaine en indiquant qu'il faut » faciliter la circulation des artistes et des oeuvres, protéger le droit d'auteur et investir pour soutenir notre secteur culturel. Nous devons offrir à la jeunesse des raisons d'espérer, de créer et de s'épanouir ici, par le développement équitable de nos territoires. »

Le Premier ministre a conclu sur un message d'encouragement :

« Faisons de notre jeunesse des citoyens lucides. Je vous félicite pour les magnifiques prestations que nous avons vues ce soir. J'invite le public sénégalais à s'approprier le festival : la culture est le chemin le plus court d'un peuple à un autre. »