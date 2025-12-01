Sénégal: Tambacounda - les hommes invités à se dépister contre le SIDA

30 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna Camara

Ce dimanche 30 novembre, à Tambacounda, une randonnée pédestre organisée pour la Journée mondiale de lutte contre le Sida a permis aux acteurs de la santé de sensibiliser la population sur la prévention du VIH et l'importance du dépistage volontaire.

La Direction régionale de la Santé, en partenariat avec l'Ong Le Korsa, a profité de cette mobilisation pour appeler les hommes à se rendre davantage dans les structures sanitaires. « Nous invitons les hommes à se faire dépister, surtout lorsque leurs proches les y encouragent », a souligné le Dr Céline Dieng.

Selon les données présentées, 99% des femmes connaissent leur statut sérologique, contre 69% des hommes, un écart jugé préoccupant et qui freine la lutte contre le VIH. Les professionnels rappellent que connaître son statut permet une prise en charge précoce et réduit les risques de transmission.

En 2024, la région a enregistré 306 nouvelles inclusions dans les soins VIH, dont 22 enfants et 284 adultes (198 femmes et 86 hommes). Avec un taux de prévalence de 0,8%, supérieur à la moyenne nationale (0,3%), Tambacounda reste exposée en raison de sa position frontalière, mais cette réalité doit « motiver à renforcer la lutte », insiste Dr Dieng.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les organisateurs ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les actions de proximité pour encourager le dépistage, indispensable pour freiner la propagation du Sida dans la région.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.