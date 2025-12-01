Sénégal: Tambacounda - les hommes invités à se dépister contre le SIDA

Ce dimanche 30 novembre, à Tambacounda, une randonnée pédestre organisée pour la Journée mondiale de lutte contre le Sida a permis aux acteurs de la santé de sensibiliser la population sur la prévention du VIH et l'importance du dépistage volontaire.

La Direction régionale de la Santé, en partenariat avec l'Ong Le Korsa, a profité de cette mobilisation pour appeler les hommes à se rendre davantage dans les structures sanitaires. « Nous invitons les hommes à se faire dépister, surtout lorsque leurs proches les y encouragent », a souligné le Dr Céline Dieng.

Selon les données présentées, 99% des femmes connaissent leur statut sérologique, contre 69% des hommes, un écart jugé préoccupant et qui freine la lutte contre le VIH. Les professionnels rappellent que connaître son statut permet une prise en charge précoce et réduit les risques de transmission.

En 2024, la région a enregistré 306 nouvelles inclusions dans les soins VIH, dont 22 enfants et 284 adultes (198 femmes et 86 hommes). Avec un taux de prévalence de 0,8%, supérieur à la moyenne nationale (0,3%), Tambacounda reste exposée en raison de sa position frontalière, mais cette réalité doit « motiver à renforcer la lutte », insiste Dr Dieng.

Les organisateurs ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les actions de proximité pour encourager le dépistage, indispensable pour freiner la propagation du Sida dans la région.