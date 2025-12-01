Sénégal: Le CNAMS recevra 164 millions de francs CFA pour payer les arriérés de ses travailleurs

Le gouvernement va effectuer un virement de 164 millions de francs CFA au profit du Centre national d'action antimines au Sénégal (CNAMS), pour lui permettre de payer les arriérés de ses travailleurs, a annoncé le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, samedi, à Dakar.

"Concernant les travailleurs du CNAMS, qui sont en grève, nous avons pris des mesures, en relation avec le ministère des Finances et du Budget, en vue d'un virement de crédits de 164 millions", a assuré M. Niang lorsque les députés examinaient le projet de budget du département ministériel qu'il dirige.

Il a été interrogé à ce sujet par la députée Jacqueline Sagna (groupe Pastef).

Les salaires dus aux agents du centre de déminage seront payés dès que le virement est effectué, a promis Cheikh Niang.

Jacqueline Sagna dit craindre un arrêt des activités de déminage de la Casamance (sud). Selon elle, les travailleurs du CNAMS réclament le paiement de "sept mois d'arriérés".

Mme Sagna a invité Cheikh Niang à faire en sorte que les salaires dus soient payés le plus vite possible.

Elle salue les efforts fournis par le gouvernement en faveur du retour des déplacés vers leur lieu d'habitation, dans l'arrondissement de Nyassia notamment, où 21 villages bénéficient du programme de déminage.

Jacqueline Sagna signale que cette zone regorge d'importantes potentialités agricoles, que l'État peut mettre en valeur pour sa politique d'autosuffisance alimentaire.

Outre le paiement des arriérés, les travailleurs du CNAMS réclament un audit de la gestion de cet établissement placé sous la tutelle du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.