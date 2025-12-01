Afrique: Au pays - Incident technique à bord d'un pétrolier au large de Dakar

Les autorités sénégalaises ont été alertées dans la nuit du 27 au 28 novembre d'un incident technique survenu à bord du navire tanker « MERSIN » au large de Dakar, suivi d'une entrée d'eau dans la salle des machines. Une cellule de crise a été immédiatement activée pour gérer la situation et prévenir tout risque environnemental.

Un dispositif de crise a été mis en place par les autorités maritimes sénégalaises suite à un incident technique survenu à bord du pétrolier « MERSIN » au large de Dakar dans la nuit du 27 au 28 novembre 2025.

Selon un communiqué du Port autonome de Dakar publié dimanche parvenu à APA, l'équipage du pétrolier M/T Mersin a émis un signal de détresse en raison d'une entrée d'eau dans la salle des machines.

Les causes de cette situation d'urgence n'ont pas encore été établies. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le navire pencher visiblement, mais aucun signe évident de collision ou d'impact extérieur n'est apparent. La mer était calme et la visibilité normale au moment de l'incident, laissant supposer que celui-ci a été causé soit par une défaillance d'équipement, soit par une dépressurisation interne des systèmes du pétrolier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le navire bat pavillon panaméen et appartient à la compagnie turque Beşiktaş Shipping. Selon les données de Marinetraffic consultées par APA, le navire a quitté Taman, en Russie, le 21 août à 14h et est arrivé à Dakar le 25 septembre à 17h.

Une cellule de crise a été immédiatement activée sous la supervision de la HASSMAR (Autorité en charge de la sécurité maritime), en coordination avec la Marine nationale, l'Agence Nationale des Affaires Maritimes et le Port autonome de Dakar, afin de gérer la situation et de parer à toute éventualité.

Dès la réception de l'alerte, le Port autonome de Dakar a mobilisé sans délai ses moyens nautiques, incluant des remorqueurs et des équipes de secours spécialisées. Grâce à leur intervention rapide, l'intégralité de l'équipage a pu être secouru sain et sauf. Aucune victime n'est à déplorer, précise le communiqué.

Plusieurs navires présents dans la zone se sont dirigés vers le lieu du sinistre afin d'évaluer la situation et porter assistance à l'équipage.

Parallèlement, la Marine nationale a dépêché un navire sur zone pour appuyer les opérations et évaluer la situation. Les autorités maritimes mettent ainsi tout en oeuvre pour empêcher un rejet d'hydrocarbures en mer.

Plusieurs actions prioritaires ont été engagées, notamment l'étude des mesures d'obturation par des experts qui évaluent les moyens techniques pour colmater les voies d'eau et stabiliser le navire.

Les autorités examinent également les modalités de vidange sécurisée du carburant afin d'éliminer le risque à la source.

Par mesure de précaution, un barrage antipollution est en cours d'installation autour du « MERSIN » pour confiner toute nappe d'hydrocarbure en cas de fuite.

Le Port autonome de Dakar assure que toutes les parties prenantes sont pleinement mobilisées. La priorité absolue reste la protection des vies humaines, la sécurisation du navire et la préservation du milieu marin.