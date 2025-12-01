Congo-Kinshasa: Basketball en fauteuil roulant - Coup d'envoi de la 3e édition de la Coupe du Congo au pays

La 3e édition de la Coupe du Congo de basketball en fauteuil roulant, lancée la veille au gymnase de la Police nationale congolaise dans la commune de Lingwala à Kinshasa, se poursuit ce dimanche 30 novembre. La compétition prendra fin le mercredi 3 décembre, une date qui coïncide avec la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap.

Lors du match d'ouverture, samedi 29 novembre, l'équipe de Kinshasa, double championne des précédentes éditions en versions masculine et féminine, a confirmé son statut de favorite en s'imposant face à la sélection de Tshopo sur le score de 46 à 24.

Contrairement aux éditions précédentes, organisées en catégories masculine et féminine, cette 3e édition innove avec l'introduction d'une version mixte, réunissant hommes et femmes au sein d'équipes composées de 5 ou 3 athlètes. Une évolution qui renforce l'esprit d'unité, de diversité et d'inclusion.

Suite du calendrier

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La compétition se poursuit ce dimanche avec 11 matchs prévus : 8 en format 3x3 et 3 en style classique.

Pour cette 3e édition, les provinces suivantes sont alignées : Nord-Kivu, Katanga, Tanganyika, Tshopo, Sud-Kivu, Ituri, Kinshasa et Maniema.

Cependant, faute de moyens, les équipes du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ne seront pas de la partie, a annoncé le président de la Ligue de basketball en fauteuil roulant.