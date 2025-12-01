Congo-Kinshasa: Le parti Congo Positif récolte plus d'un million de signatures contre le dialogue national en RDC

La plateforme politique Front anti-dialogue, menée par le parti Congo Positif, se félicite d'avoir collecté un million de signatures de Congolais opposés à toute forme de dialogue pour résoudre la crise en RDC.

Lors d'une matinée politique organisée samedi 29 novembre à Kinshasa, le coordonnateur de cette plateforme a présenté ces résultats comme un signe de ras-le-bol populaire face aux initiatives de dialogue stériles.

Dieudonné Nkishi Kazazi, président national de Congo Positif, y voit une marque de responsabilité des signataires de la pétition lancée le 17 août 2025.

Il a exprimé sa joie et sa responsabilité : « c'est vraiment une joie, mais aussi une responsabilité de constater qu'il y a parmi les Congolais un million d'entre nous qui ont accepté de signer et donc qui partagent notre point de vue. Et les millions, c'est dans trois mois seulement que nous les avons réunis. »

Selon lui, ce chiffre est significatif : « ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les Congolais à travers le pays ne veulent pas des dialogues. Et ici, j'ajoute qu'en dehors d'un million de signatures que nous avons récoltées, pas plus tard qu'hier, nous avons tous vu dans la presse les sondages qui ont été réalisés par un institut sérieux qui dit également qu'il y a 64% des Congolais sondés qui sont contre le dialogue tel qu'il est proposé dans notre pays. »

La plateforme prévoit de soumettre cette pétition aux autorités et mobilise les jeunes à travers la République pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC.