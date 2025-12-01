Congo-Kinshasa: Le parti Congo Positif récolte plus d'un million de signatures contre le dialogue national en RDC

30 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La plateforme politique Front anti-dialogue, menée par le parti Congo Positif, se félicite d'avoir collecté un million de signatures de Congolais opposés à toute forme de dialogue pour résoudre la crise en RDC.

Lors d'une matinée politique organisée samedi 29 novembre à Kinshasa, le coordonnateur de cette plateforme a présenté ces résultats comme un signe de ras-le-bol populaire face aux initiatives de dialogue stériles.

Dieudonné Nkishi Kazazi, président national de Congo Positif, y voit une marque de responsabilité des signataires de la pétition lancée le 17 août 2025.

Il a exprimé sa joie et sa responsabilité : « c'est vraiment une joie, mais aussi une responsabilité de constater qu'il y a parmi les Congolais un million d'entre nous qui ont accepté de signer et donc qui partagent notre point de vue. Et les millions, c'est dans trois mois seulement que nous les avons réunis. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, ce chiffre est significatif : « ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les Congolais à travers le pays ne veulent pas des dialogues. Et ici, j'ajoute qu'en dehors d'un million de signatures que nous avons récoltées, pas plus tard qu'hier, nous avons tous vu dans la presse les sondages qui ont été réalisés par un institut sérieux qui dit également qu'il y a 64% des Congolais sondés qui sont contre le dialogue tel qu'il est proposé dans notre pays. »

La plateforme prévoit de soumettre cette pétition aux autorités et mobilise les jeunes à travers la République pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.