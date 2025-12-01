Congo-Kinshasa: Interclubs de la CAF - Maniema Union enchaîne les victoires, Saint-Éloi Lupopo concède un nul à domicile

L'AS Maniema Union a confirmé son excellent début de parcours en s'imposant à l'extérieur face à Nairobi United (0-1) ce dimanche 30 novembre en Coupe de la Confédération africaine de football ( CAF), tandis qu'en Ligue des Champions de la CAF, le FC Saint-Éloi Lupopo a arraché un match nul précieux contre Al-Hilal Omdurman (1-1) au stade TP Mazembe à Lubumbashi.

Après une première victoire convaincante à domicile contre le Tanzanien Azam FC (2-0), Maniema Union a confirmé son statut d'équipe en forme en allant s'imposer au Kenya face à Nairobi United.

L'unique but du match est tombé en fin de partie, à la 84e minute, signé James Mboma, auteur également d'une prestation remarquable. Malgré la pression de l'adversaire, les hommes de Papy Kimoto ont su garder le contrôle et préserver leur avantage.

Avec six points en deux matches et aucun but encaissé, le club congolais prend une option sérieuse pour la qualification.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur la scène plus prestigieuse de la Ligue des Champions, le FC Saint-Éloi Lupopo a, quant à lui, évité le pire. Défaits lors de la première journée par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (3-1), les « Cheminots » ont su réagir en concédant le nul face aux Soudanais d'Al-Hilal Omdurman.

Menés précocement à la suite d'un but de Taha Yagoub à la 12e minute, les coéquipiers de Wanet Kashala n'ont pas baissé les bras. C'est finalement à six minutes du terme que l'égalisation est venue, redonnant de l'espoir aux Lupopo.

Ce point, le premier de la campagne, permet au club de rester en contact avec le troisième du groupe, MC Alger.

Classement Groupe B (Coupe de la Confédération)

Wydad Athletic Club - 6 pts (+4)

Maniema Union - 6 pts (+3)

Azam FC - 0 pt (-3)

Nairobi United - 0 pt (-4)

Classement Groupe C (Ligue des Champions)

Mamelodi Sundowns - 4 pts (+2)

Al-Hilal - 4 pts (+1)

MC Alger - 1 pt (+1)

Saint-Éloi Lupopo - 1 pt (-2)