Addis-Abeba — Workneh Gebeyehu, Secrétaire exécutif de l'IGAD, a mis en avant le rôle déterminant du journalisme dans l'autonomisation des communautés et la construction de récits authentiques à l'échelle régionale.

Intervenant le 30 novembre 2025 à Addis-Abeba lors de la cérémonie des Prix des médias de l'IGAD, il a appelé les professionnels des médias à poursuivre leur mission essentielle dans un contexte marqué par le changement climatique et les conflits, afin de renforcer la résilience et la cohésion.

L'édition 2025 des IGAD Media Awards a distingué des travaux journalistiques remarquables provenant de toute l'Afrique de l'Est, rappelant l'importance d'un journalisme éthique et rigoureux face à des enjeux en évolution rapide.

La cérémonie, rehaussée par la présence du ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, ainsi que de hauts responsables, journalistes et invités, a célébré l'impact du storytelling local sur la narration régionale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son allocution, Workneh a insisté sur la nécessité de donner la parole à ceux dont les voix sont souvent marginalisées dans une région largement décrite par des perspectives extérieures.

« Vous êtes les gardiens de notre histoire collective », a-t-il affirmé, saluant le courage et l'intégrité des journalistes qui s'attachent à raconter les réalités du terrain.

Évoquant les défis liés à l'action climatique, à la paix et à la sécurité alimentaire, il a souligné leur centralité dans l'avenir de la région, saluant la résilience des communautés en Somalie, au Soudan du Sud et en Éthiopie, où émergent des solutions innovantes face aux bouleversements climatiques.

Il a appelé les journalistes à mettre leur influence au service du changement positif, rappelant que chaque récit peut contribuer à orienter le débat public.

En honorant les lauréats, le Secrétaire exécutif a réaffirmé l'engagement continu de l'IGAD à soutenir les professionnels des médias dans leur quête de vérité et de transparence.

Plus qu'une simple remise de prix, les IGAD Media Awards 2025 ont célébré la puissance transformatrice des récits capables d'inspirer, de rassembler et de renforcer les communautés à travers l'Afrique de l'Est.