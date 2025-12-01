Ethiopie: Maintenir l'excellence des produits est indispensable pour construire un développement durable en Éthiopie - Président Taye.

Addis-Abeba — Le président Taye Atseke Slassie a réaffirmé que la priorité donnée à une production de qualité constitue l'un des fondements essentiels de la croissance durable de l'Éthiopie.

Il s'exprimait lors de la 12e édition des Prix nationaux de la qualité éthiopienne, organisée hier au Palais national, en présence du ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, du ministre d'État au Commerce et à la Coopération régionale, Endalew Mekonnen, ainsi que de hauts responsables et invités.

Dans son allocution, le président Taye a mis en avant les efforts continus du gouvernement pour promouvoir la qualité dans l'ensemble des secteurs économiques.

Il a rappelé l'ambition du pays de devenir un acteur mondial compétitif, notamment à travers la création d'un pôle d'excellence africain en matière de qualité, une initiative destinée à asseoir des bases solides pour une production nationale de haut niveau.

La qualité, a-t-il insisté, n'est plus un luxe mais un levier indispensable pour se distinguer, gagner en visibilité et prospérer dans un environnement international hautement concurrentiel.

Le président a également souligné que ces distinctions reconnaissent non seulement l'excellence des produits et des services, mais aussi la qualité du leadership, du service à la clientèle et de la gestion des ressources humaines.

Elles saluent en outre la contribution des organisations à la création d'emplois, à la valorisation du patrimoine national et à la satisfaction des consommateurs.

De son côté, Samuel Kifle, président par intérim de l'Université d'Addis-Abeba et président du conseil d'administration de l'Organisation des Prix de la Qualité d'Éthiopie, a rappelé que la compétitivité et la durabilité des institutions sont des conditions essentielles au développement du pays.

« Des organisations performantes sont indispensables pour atteindre un niveau de vie plus élevé et favoriser la prospérité », a-t-il affirmé.

Après avoir exprimé sa gratitude envers les participants, le directeur général de l'Organisation des Prix de la Qualité d'Éthiopie, Tewodros Mebrat, a indiqué que des actions sont en cours pour améliorer la compétitivité internationale des produits éthiopiens en renforçant la culture de la qualité.

Parmi les lauréats du Prix d'excellence de première classe figurent Safaricom Ethiopia Telecommunication PLC, Horizon Addis Goma Private Limited, Ethiopian Airlines et Heineken Brewery.

Horizon Addis Goma, qui remporte ce prix pour la troisième année consécutive, s'est vu remettre un trophée spécial par le Président.