Sénégal: Football / Premier League - Ismaïla Sarr sort sur blessure face à Manchester United

30 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Lors de cette 13e journée de Premier League, Crystal Palace reçoit Manchester United à Selhurst Park.

Titulaire habituel, l'international sénégalais, Ismaïla Sarr, a été victime d'une torsion de la cheville dès la quatrième minute de jeu. Cette alerte intervient à moins de 20 jours de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), suscitant l'inquiétude.

Après une première prise en charge médicale, l'ailier sénégalais a tenté de reprendre sa place sur la pelouse, mais il semblait clairement gêné et boitait. La douleur persistant, il a finalement été remplacé à la 38e minute par Eddie Nketiah.

Bien que l'inquiétude soit palpable, la blessure ne semble pas d'une gravité extrême pour le moment. Au moment de son remplacement, Sarr a pu quitter le terrain seul, en marchant et en applaudissant le public et ses coéquipiers.

Le club est maintenant attendu pour communiquer plus d'informations sur la nature et la durée de cette indisponibilité.

Au moment de sa sortie, Crystal Palace menait 1-0 grâce à un penalty transformé par Jean-Philippe Mateta à la 35e minute de jeu.

