Sénégal: Anniversaire Roi Charles III - Le Sénégal et le Royaume-Uni célèbrent la richesse de leurs liens culturels

L'ambassade du Royaume-Uni à Dakar a célébré, le 27 novembre 2025, l'anniversaire de Sa Majesté le roi Charles III. L'ambassadrice Carine Robarts a profité de cette cérémonie pour mettre en exergue la portée des investissements consentis dans le sens de l'approfondissement du partenariat entre les deux pays.

Le roi Charles III a eu 77 ans le 14 novembre dernier. À Dakar, l'ambassade du Royaume-Uni a célébré la naissance de Sa Majesté le 27 novembre 2025 sur le thème : « Cultural Connections » (liens culturels), en mettant en exergue les liens culturels entre le Royaume-Uni et le Sénégal. À l'occasion, l'ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, Carine Robarts, a magnifié la qualité de la coopération entre Dakar et Londres.

Dans son discours, elle a mis l'accent sur les liens culturels, historiques et économiques qui ont rapproché les deux pays. Dans ce sens, les visites marquantes de la reine Élisabeth II et des anciens présidents sénégalais au Royaume-Uni illustrent, à ses yeux, une longue tradition. Il en est de même de l'importante présence de la diaspora sénégalaise dans son pays, notamment des artistes, des restaurateurs et des entrepreneurs.

L'institution des programmes du British Council dans la musique, le cinéma, l'éducation et l'enseignement de l'anglais ont renforcé, selon ses mots, cette dynamique d'approfondissement. Carina Roberts a aussi souligné l'importance d'un partenariat économique croissant avec, entre autres, la portée des investissements britanniques et des projets d'infrastructures. « Notre célébration de ce soir s'inscrit dans un partenariat solide et dynamique entre le Royaume-Uni et le Sénégal. En trois mois depuis mon arrivée, nous avons accueilli notre ministre britannique pour l'Afrique, une délégation de parlementaires britanniques et plus de 30 entreprises venues pour "Invest in Senegal" », a ajouté la diplomate.

Elle a cité, à cet effet, le nouvel engagement de 10 millions de livres sterling consenti sur quatre ans avec l'Institut Pasteur de Dakar, en collaboration avec des partenaires britanniques comme l'Université d'Oxford et notre agence de sécurité sanitaire.

Un exemple parmi d'autres qui montre l'engagement des deux pays à travailler ensemble pour soutenir, selon ses explications, une croissance économique durable, développer des énergies propres et encourager les échanges entre nos entrepreneurs, chercheurs et créateurs. « Nos échanges commerciaux ont récemment atteint plus de 818 milliards de FCfa, soit cinq fois plus qu'en 2020 », a-t-elle ajouté. Pour sa part, la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, a rendu hommage à Sa Majesté le roi Charles III à l'occasion de son anniversaire.

Respect mutuel

Elle a réaffirmé la solidité des relations entre le Sénégal et le Royaume-Uni, fondées sur des valeurs communes et une coopération stratégique. « Nous célébrons, aujourd'hui, non seulement la pérennité exemplaire d'une monarchie constitutionnelle dont l'histoire glorieuse accompagne les grandes transformations du monde, mais également l'esprit d'une Nation dont l'influence dans les domaines du droit, de la science, des arts et de la gouvernance démocratique demeure profondément marquante », a indiqué la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions. Mme Faye a valorisé les avancées notées, ces dernières années, dans plusieurs domaines, renforçant ainsi un partenariat stratégique cadrant avec la « Vision Sénégal 2050 ».

Sur le plan économique, la représentante du gouvernement a magnifié l'intensification des échanges, l'intérêt manifeste des entreprises britanniques pour un investissement accru dans les secteurs des énergies, des infrastructures et du numérique. Marie Rose Khady Fatou Faye n'a pas manqué d'évoquer les efforts mutuels consentis par les deux pays dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et la piraterie.