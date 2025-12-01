Congo-Kinshasa: Le transport multimodal recommandé pour désengorger Kinshasa

Une nouvelle réflexion sur la mobilité urbaine à Kinshasa a eu lieu ce samedi 29 novembre, organisée par le Club BTP, une structure dédiée au développement en RDC. L'événement, sous le thème « Kinshasa, mobilité et infrastructures : réponses pratiques pour l'État, la ville, les communes et les investisseurs », a réuni des financiers, des investisseurs et des experts pour identifier des solutions concrètes face aux embouteillages chroniques de la capitale.

Les débats ont mis en lumière les problèmes persistants liés aux infrastructures et à la mobilité dans la mégalopole Kinshas :

Embouteillages récurrents

Insuffisance des transports publics

Faible intégration des solutions numériques et électriques

Les participants ont dénoncé une faible rigueur dans la planification, une communication défaillante et la superposition des projets, qualifiée par le ministre provincial du Plan de « faillite de planification ».

Des annonces pour améliorer la mobilité

Le ministre provincial, Jésus Noël Sheke, a profité de l'occasion pour annoncer plusieurs mesures :

Mise en service prochaine de parkings publics à Kinshasa

Construction de quatre gares routières modernes : Kintambo Magasin, Limete Quartier 1 Eucalyptus et Marché de la Liberté

Création d'une nouvelle société de transport interurbain dès avril 2026 : Société de transport interurbain de Kinshasa

Le transport multimodal comme solution clé

Le ministre a insisté sur la nécessité d'adopter une approche multimodale, combinant routes, trains, transport fluvial et aérien pour désengorger la ville :

« Il faut absolument exploiter toutes les options pour fluidifier la circulation et améliorer la qualité de vie des Kinois », a-t-il déclaré.

Le Club BTP a annoncé la tenue de nouvelles réflexions dans les semaines à venir pour approfondir les solutions de développement en RDC.