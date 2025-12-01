Afrique: Les jeunes de la Tshopo encouragés à adhérer au programme de transformation agricole

Le Fonds social de la République a encouragé samedi 29 novembre les jeunes à adhérer au programme d'appui à la gouvernance et à la transformation de l'agriculture dans la province de la Tshopo.

Cette invitation a été adressée par une délégation conjointe du fonds, aux membres de la société civile, ainsi qu'aux conseils urbain et provincial de la jeunesse, lors de rencontres séparées tenue au siège de la Caritas Développement et au siège du conseil provincial de la jeunesse.

Ce programme cible les jeunes âgés de 18 à 39 ans intéressés par l'agriculture. Selon la délégation, initié par le Chef de l'État, il vise à développer les compétences des jeunes pour les intégrer dans les chaînes de valeur agricole, de la production à la commercialisation en passant par la transformation, explique André Oku, chargé de l'entrepreneuriat au Fonds social de la République.

« Ce projet va non seulement former les jeunes aux métiers mais en plus, va pour ceux qui le veulent avoir une incubation et le troisième volet sera un accès au financement mais la formation va être très pratique. »

Accueil favorable des jeunes

Les jeunes ont accueilli positivement ce message et s'engagent à s'impliquer pleinement. Perrinot Ebondo, président du conseil urbain de la jeunesse, témoigne :

« Nous devons vraiment nous investir dans l'agriculture, nous devons créer des emplois à travers ce projet ici, nous pensons que le chef de l'État a fait l'essentiel pour la jeunesse parce que c'est ce que nous étions en train de demander jour et nuit... »

Willy Lipaso, président intérimaire du conseil provincial de la jeunesse, partage aussi cet avis et s'engage à défendre les intérêts de tous les jeunes de la Tshopo, en veillant à ce qu'ils bénéficient pleinement de la formation, de l'incubation et du financement prévus par ce programme.