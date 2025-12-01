Soudan: Le Président Erythréen accueille le Premier Ministre

Port Soudan, 29 Nov. 2025 (SUNA) - Le Président Erythréen Isaias Afwerki a reçu Samedi à sa résidence, le Premier Ministre Dr. Kamel Idris, dans le cadre de sa visite dans le pays.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont passé en revue le progrès des relations bilatérales entre les deux pays et les perspectives de les renforcer, les développer et de les consolider pour l'intérêt des deux peuples frères, ainsi que les questions d'intérêt commun qui concernent la sécurité et la stabilité de la région.

La réunion a souligné la profondeur des relations bilatérales, le souci de renforcer la coopération commune dans les divers domaines, la coordination entre les deux pays au sein de toutes les instances régionales et internationales et les questions de la Corne de l'Afrique.