Soudan: Le Président Erythréen accueille le Premier Ministre

30 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Port Soudan, 29 Nov. 2025 (SUNA) - Le Président Erythréen Isaias Afwerki a reçu Samedi à sa résidence, le Premier Ministre Dr. Kamel Idris, dans le cadre de sa visite dans le pays.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont passé en revue le progrès des relations bilatérales entre les deux pays et les perspectives de les renforcer, les développer et de les consolider pour l'intérêt des deux peuples frères, ainsi que les questions d'intérêt commun qui concernent la sécurité et la stabilité de la région.

La réunion a souligné la profondeur des relations bilatérales, le souci de renforcer la coopération commune dans les divers domaines, la coordination entre les deux pays au sein de toutes les instances régionales et internationales et les questions de la Corne de l'Afrique.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.