Afrique: Al-Burhan et Afwerki discutent les relations et les développements régionaux au Palais Al-Sharq

Le Président du Conseil de Souveraineté et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu samedi le Président Erythréen Isaias Afwerki au Palais Al-Sharq à Port Soudan. Une cérémonie officielle d'accueil a été organisée pour le Président Erythréen peu après son arrivée au palais.

Le Président du Conseil de Souveraineté a tenu une séance de discussions avec le Président Erythréen, Isaias Afwerki, au Palais Al Sharq à Port Soudan. Les discussions ont porté sur les moyens de relancer les relations bilatérales entre les deux pays frères, et d'activer les domaines de coopération commune dans les divers secteurs, ainsi que sur les questions sécuritaires et les relations économiques et commerciales.

Les deux côtés ont également passé en revue les développements actuels au Soudan, ayant échangé les points de vue sur les questions régionales d'intérêt commun et ont discuté les moyens de contribuer à la réalisation de la stabilité et de la paix dans la région.

Les deux côtés ont affirmé leur ferme volonté de promouvoir les relations bilatérales à des niveaux avancés et de les pousser en avant vers des horizons plus larges de partenariat stratégique qui répondent aux aspirations des peuples des deux pays frères. Ils ont souligné la profondeur des liens historiques et ont affirmé leur souci de coordonner les efforts pour réaliser la stabilité et le développement dans la région.

Le Président du Conseil de Souveraineté a exprimé sa profonde appréciation du niveau des relations bilatérales entre les deux pays, en les qualifiant de stratégiques, et a affirmé le souci du Soudan de les renforcer et de les pousser en avant vers de plus grands horizons.

Al-Burhan a salué les positions du Gouvernement Erythréen soutenant le Soudan, son souci de l'unité, de la stabilité et de la souveraineté du Soudan, ainsi que la réalisation de la sécurité et de la paix dans le pays, soulignant qu'il accueille les déplacés soudanais. Il a dit que cette position reflète les relations fraternelles solides entre les deux pays.

Le Président du Conseil de Souveraineté a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre et à renforcer la coopération conjointe dans tous les domaines pour l'intérêt des deux peuples frères, exprimant son aspiration à davantage de coopération et de stabilité régionale.

Le Président du Conseil de Souveraineté a exprimé ses remerciements et son appréciation au Président Erythréen, Isaias Afwerki, pour sa visite au Soudan.

Pour sa part, le Président Erythréen Isaias Afwerki a affirmé la position de son pays soutenant l'unité et la stabilité du Soudan et la préservation de ses acquis en matière de souveraineté, soulignant les relations éternelles entre les deux peuples et a souligné son refus de toute ingérence étrangère.

Afwerki a souligné l'importance de la coopération régionale pour traiter les questions fondamentales, en disant: " la stabilité du Soudan est une condition pour la stabilité de la région ", réaffirmant la détermination de son pays à renforcer les liens de fraternité et de coopération conjointe avec le Soudan pour l'intérêt des peuples des deux pays.