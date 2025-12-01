Guinée: Début de campagne plutôt terne pour la présidentielle du 28 décembre

30 Novembre 2025
Radio France Internationale

La campagne pour la présidentielle du 28 décembre s'est ouverte le 28 novembre, sans grand meeting et sans grand engouement. Elle prendra fin le 25 décembre. Les principaux leaders de l'opposition, en exil, en sont exclus. Pour le moment, quasiment pas d'affiches électorales dans les rues de Conakry, exceptés les portraits géants du général Mamadi Doumbouya.

Dans un café de Kaloum, le centre-ville de Conakry, capitale de la Guinée, devant un match du Barça, la politique française a plus de place dans les discussions que la campagne électorale guinéenne. Cette campagne n'intéresse pas Soumah, en l'absence des principaux leaders de l'opposition comme Cellou Dalein Diallo ou Alpha Condé. « L'élection n'est pas crédible, on ne peut pas la considérer comme une élection crédible. Il fallait la présence des principaux leaders, les expérimentés en politique ».

Soumah aurait donc voulu que les partis qui participent à ces élections optent pour le boycott. « Il y a eu des élections précédentes, ils n'ont même pas eu 4%. Maintenant, Doumbouya se fait accompagner par ces gens-là ».

Daouda, chauffeur, est lui un soutien de Mamadi Doumbouya. Il veut qu'il fasse « un coup KO », comme écrit sur une immense affiche qui vient d'être installée sur l'hôtel Riviera. « On l'accompagne parce qu'on a vu ce qu'il fait. On est très content de lui. Le pays est normal maintenant. Avant, si tu rentrais dans la capitale, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Kaloum est très jolie maintenant, regardez les poteaux, la lumière ».

Et à la question de savoir quoi d'autre, Mamadi Doumbouya a fait de bien, Daouda répond : « La route est très bonne pour aller au village. Quitter Conakry pour aller à Dalaba, Siguiri ou Macenta, Nzérékoré, c'est bon ».

À un mois du scrutin, le Premier ministre Bah Oury s'est en effet rendu cette semaine en Moyenne-Guinée pour le lancement des travaux de la route Mamou-Labé, passant par Dalaba.

