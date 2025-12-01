Centrafrique: Le chef des opérations de paix de l'ONU réaffirme son soutien en vue des élections générales

En Centrafrique, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a terminé ce 29 novembre sa visite de quatre jours à Bangui. Une mission qui a permis de faire le point sur la situation sécuritaire du pays et le soutien aux efforts de stabilisation, à quelques semaines des élections générales prévues le 28 décembre. Durant son séjour, Jean-Pierre Lacroix a salué les progrès sécuritaires observés sur l'ensemble du territoire et réaffirmé l'engagement de l'ONU à accompagner les autorités centrafricaines pour garantir des élections libres et sécurisées.

Durant quatre jours, Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, a enchaîné les entretiens avec les plus hautes autorités de Centrafrique, les représentants de l'opposition, la société civile et les équipes de la Minusca. Cette série d'échanges lui a permis de mesurer les progrès accomplis ces derniers mois, a-t-il expliqué.

« Il y a eu des progrès significatifs en République Centrafricaine. Cela se manifeste notamment par les évolutions positives en matière sécuritaire, avec le ralliement à l'accord de paix et au désarmement de plusieurs groupes armés cette année. Ces efforts sont concrets, surtout par le désarmement de plus de 1 000 combattants. Ça se traduit également par le renforcement de la présence de l'État sur tout le territoire Centrafricain ».

À moins d'un mois des élections générales prévues le 28 décembre, Jean-Pierre Lacroix appelle à la tenue d'un scrutin apaisé, libre, crédible et transparent. « La Minusca, en partenariat avec les organisateurs des élections, fait le maximum pour la sécurisation des élections dans les différentes localités de manière stratégique. Il y a par ailleurs la nécessité de contrer les discours de haine, les discours de polarisation. On sait bien que dans les périodes électorales, ces discours ont tendance à se multiplier. Ça peut aussi menacer la sécurité même du processus. La Minusca sera en appui pour contrer ces discours négatifs ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Minusca est contrainte de réduire son budget de 15 %, plusieurs États membres et partenaires n'ayant pas honoré leurs engagements financiers, selon Jean-Pierre Lacroix. Conséquence, la mission va diminuer ses effectifs militaires et civils, a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions. Il assure toutefois que les mesures seront prises pour éviter toute perturbation majeure de ses activités.