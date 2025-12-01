Madagascar: Emmanuel Macron propose au nouveau dirigeant malgache «l'appui de la France» pour la transition

Un appel téléphonique a eu lieu, ce 29 novembre, entre le chef de l'État français et le président de la refondation de Madagascar. Premier entretien entre Emmanuel Macron et Michael Randrianirina, investi il y a un mois et demi, quelques jours après la prise du pouvoir par son unité militaire. Comme il l'avait déjà fait la semaine dernière, le président français a proposé l'appui de la France dans le processus de transition sur la Grande Ile.

« La France souhaite accompagner et soutenir la transition en cours » à Madagascar. Message passé par Emmanuel Macron à Michaël Randrianirina lors de leur échange téléphonique, ce samedi 29 novembre, selon un communiqué de l'Élysée.

« Le président français, poursuit le texte, salue l'annonce d'un processus de concertation nationale, de réformes, notamment contre la corruption et de l'organisation d'élections dans des délais raisonnables ». Autant de processus pour lesquels il encourage les autorités malgaches à associer des représentants de la jeunesse et de la société civile.

Paris annonce par ailleurs de nouveaux financements pour la Grande Ile, la mise à disposition de médecins à Antananarivo et le versement d'une aide budgétaire affectée notamment à la sécurité alimentaire.

Une annonce qui ne convainc pas une figure de la société civile malgache, si cette aide n'est pas cadrée, et que des balises ne sont pas fixées pour son utilisation. Quant au positionnement français, elle estime que « Paris veut préserver ses intérêts à Madagascar ». D'autant plus qu'il existe des signes d'un éventuel rapprochement avec Moscou. Le président de l'Assemblée nationale malgache s'est par exemple rendu en visite en Russie ce mois-ci.